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Экс-премьер Молдавии заявил, что повышение НДС убьет аграрный экспорт - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Экс-премьер Молдавии заявил, что повышение НДС убьет аграрный экспорт
Экс-премьер Молдавии заявил, что повышение НДС убьет аграрный экспорт - 20.08.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии заявил, что повышение НДС убьет аграрный экспорт
Повышение властями Молдавии НДС в сфере сельского хозяйства приведет к росту цен товаров, снижению их конкурентоспособности и проблемам с экспортом, считает... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:22+0300
2026-08-20T10:25+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
молдавия
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КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Повышение властями Молдавии НДС в сфере сельского хозяйства приведет к росту цен товаров, снижению их конкурентоспособности и проблемам с экспортом, считает экс-премьер, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат. Правительство Молдавии 6 августа предложило пакет налоговой реформы на 2027 год, предусматривающий повышение ряда налогов и акцизов, а также изменение ставок НДС для населения и отдельных отраслей экономики, в том числе сферы сельского хозяйства. "Наш фермер несет издержки на налоги, дизельное топливо, энергию, транспорт и переработку. Это может стать проблемой конкурентоспособности - если молдавская продукция становится дороже без соответствующего увеличения производительности, то импорт становится более привлекательным на внутреннем рынке, а молдавский производитель теряет свою позицию на зарубежных рынках", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он отметил, что фермеры оказались в патовой ситуации. С одной стороны, они должны сохранять низкие цены, чтобы конкурировать с другими производителями и не терять потребителей. С другой стороны, ради сохранения цен низкими аграриям придется отказаться от инвестиций в технологии, орошение, хранение и развитие производства. Оппозиция констатирует, что оба варианта в итоге оказываются невыгодными. Молдавские фермеры уже выразили свои претензии в связи с инициативой властей премьер-министру Василию Тофану. Они рассчитывают до конца недели обсудить ситуацию с представителями профильных ведомств. В противном случае аграрии оставляют за собой право выйти на протесты.
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сельское хозяйство, мировая экономика, молдавия
Сельское хозяйство, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ
10:22 20.08.2026 (обновлено: 10:25 20.08.2026)
 
Экс-премьер Молдавии заявил, что повышение НДС убьет аграрный экспорт

Экс-премьер Молдавии Филат: повышение НДС в сфере сельского хозяйства приведет к росту цен

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КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Повышение властями Молдавии НДС в сфере сельского хозяйства приведет к росту цен товаров, снижению их конкурентоспособности и проблемам с экспортом, считает экс-премьер, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат.
Правительство Молдавии 6 августа предложило пакет налоговой реформы на 2027 год, предусматривающий повышение ряда налогов и акцизов, а также изменение ставок НДС для населения и отдельных отраслей экономики, в том числе сферы сельского хозяйства.
"Наш фермер несет издержки на налоги, дизельное топливо, энергию, транспорт и переработку. Это может стать проблемой конкурентоспособности - если молдавская продукция становится дороже без соответствующего увеличения производительности, то импорт становится более привлекательным на внутреннем рынке, а молдавский производитель теряет свою позицию на зарубежных рынках", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что фермеры оказались в патовой ситуации. С одной стороны, они должны сохранять низкие цены, чтобы конкурировать с другими производителями и не терять потребителей. С другой стороны, ради сохранения цен низкими аграриям придется отказаться от инвестиций в технологии, орошение, хранение и развитие производства. Оппозиция констатирует, что оба варианта в итоге оказываются невыгодными.
Молдавские фермеры уже выразили свои претензии в связи с инициативой властей премьер-министру Василию Тофану. Они рассчитывают до конца недели обсудить ситуацию с представителями профильных ведомств. В противном случае аграрии оставляют за собой право выйти на протесты.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаМОЛДАВИЯ
 
 
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