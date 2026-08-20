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Эксперт рассказал, когда Google внедрит ограничения для пользователей
Эксперт рассказал, когда Google внедрит ограничения для пользователей - 20.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда Google внедрит ограничения для пользователей
Первая волна ограничений при установке APK-файлов начнется 30 сентября - она коснется пользователей операционной системы Android из Бразилии, Индонезии,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T17:32+0300
2026-08-20T17:32+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Первая волна ограничений при установке APK-файлов начнется 30 сентября - она коснется пользователей операционной системы Android из Бразилии, Индонезии, Сингапура и Таиланда на сертифицированных Google устройствах, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков. Ранее портал Android Authority сообщил, что Google начал внедрять ограничения для пользователей операционной системы Android при установке APK-файлов в виде обязательного 24-часового времени ожидания. "Первая обязательная волна начнется только 30 сентября 2026 года, только в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, на сертифицированных Google устройствах Android, и первоначально для установок из Google Play, Galaxy Store, HONOR App Market, OPPO App Market, Palm Store, vivo V-Appstore и Xiaomi GetApps", - сказал он. Эксперт отметил, что Россия в этом списке отсутствует. "Более того, на первом этапе APK с сайта или приложение из магазина, которого нет в этом списке, под сентябрьское принуждение не попадает", - прокомментировал он. Зыков добавил, что компания Google информирует, что устройства из санкционных стран должны быть исключены из проверки, но конкретный официальный список не публикует.
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Эксперт рассказал, когда Google внедрит ограничения для пользователей
IT-эксперт Зыков: первая волна ограничений при установке APK-файлов начнется 30 сентября
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Первая волна ограничений при установке APK-файлов начнется 30 сентября - она коснется пользователей операционной системы Android из Бразилии, Индонезии, Сингапура и Таиланда на сертифицированных Google устройствах, рассказал РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
Ранее портал Android Authority сообщил, что Google начал внедрять ограничения для пользователей операционной системы Android при установке APK-файлов в виде обязательного 24-часового времени ожидания.
"Первая обязательная волна начнется только 30 сентября 2026 года, только в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, на сертифицированных Google устройствах Android, и первоначально для установок из Google Play, Galaxy Store, HONOR App Market, OPPO App Market, Palm Store, vivo V-Appstore и Xiaomi GetApps", - сказал он.
Эксперт отметил, что Россия в этом списке отсутствует. "Более того, на первом этапе APK с сайта или приложение из магазина, которого нет в этом списке, под сентябрьское принуждение не попадает", - прокомментировал он.
Зыков добавил, что компания Google информирует, что устройства из санкционных стран должны быть исключены из проверки, но конкретный официальный список не публикует.