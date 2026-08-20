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Эксперты рассказали о росте трафика торговых центров в России - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о росте трафика торговых центров в России
Эксперты рассказали о росте трафика торговых центров в России - 20.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте трафика торговых центров в России
Трафик торговых центров в России в августе начал расти по сравнению с июлем на фоне подготовки к новому учебному году, а также из-за возросшего интереса к... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T06:26+0300
2026-08-20T06:26+0300
бизнес
россия
москва
петербург
санкт-петербург
михаил васильев
wildberries
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Трафик торговых центров в России в августе начал расти по сравнению с июлем на фоне подготовки к новому учебному году, а также из-за возросшего интереса к офлайн-магазинам по сравнению с маркетплейсами из-за усложнившейся логистики, рассказали РИА Недвижимость эксперты. По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, в июле показатель количества посетителей на единицу торговой площади Mall Index по России был примерно на 5% ниже уровня июля 2025 года, в Москве – примерно на 3%. "В августе же появляются признаки локального улучшения. На это могли влиять не только подготовка к учебному году, но и дополнительные факторы, связанные с доступностью товаров, сроками получения заказов и выбором между онлайн- и офлайн-каналами. В том числе ситуация вокруг Wildberries и сложности с логистикой маркетплейсов могли локально усилить значимость физического магазина в отдельных сценариях покупки", - объяснил Васильев. Потеряв уверенность, что товар на ПВЗ приедет вовремя, клиент в ряде случаев теперь предпочитает магазин в торговом центре, добавила руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. Так, в целом по России Mall Index для ТЦ на первой неделе августа по сравнению с показателем июля вырос на 3%, тогда как в 2025 году рост составлял 1%. В Петербурге разница еще заметнее: в 2025 году трафик снижался на 2%, а в 2026 году вырос на 5%. В Москве динамика была сопоставимой с прошлым годом: +1%. Больше всего, по данным Васильева, трафик в начале августа вырос в фешен-ритейле - на 7% против 1% годом ранее, в электронике и бытовой технике - на 17% против 7%, в DIY - на 5% против нулевой динамики в 2025 году.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, петербург, санкт-петербург, михаил васильев, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Васильев, Wildberries
06:26 20.08.2026
 
Эксперты рассказали о росте трафика торговых центров в России

Эксперты: трафик ТЦ в России в августе начал расти из-за подготовки к учебному году

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Трафик торговых центров в России в августе начал расти по сравнению с июлем на фоне подготовки к новому учебному году, а также из-за возросшего интереса к офлайн-магазинам по сравнению с маркетплейсами из-за усложнившейся логистики, рассказали РИА Недвижимость эксперты.
По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, в июле показатель количества посетителей на единицу торговой площади Mall Index по России был примерно на 5% ниже уровня июля 2025 года, в Москве – примерно на 3%.
"В августе же появляются признаки локального улучшения. На это могли влиять не только подготовка к учебному году, но и дополнительные факторы, связанные с доступностью товаров, сроками получения заказов и выбором между онлайн- и офлайн-каналами. В том числе ситуация вокруг Wildberries и сложности с логистикой маркетплейсов могли локально усилить значимость физического магазина в отдельных сценариях покупки", - объяснил Васильев.
Потеряв уверенность, что товар на ПВЗ приедет вовремя, клиент в ряде случаев теперь предпочитает магазин в торговом центре, добавила руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.
Так, в целом по России Mall Index для ТЦ на первой неделе августа по сравнению с показателем июля вырос на 3%, тогда как в 2025 году рост составлял 1%. В Петербурге разница еще заметнее: в 2025 году трафик снижался на 2%, а в 2026 году вырос на 5%. В Москве динамика была сопоставимой с прошлым годом: +1%.
Больше всего, по данным Васильева, трафик в начале августа вырос в фешен-ритейле - на 7% против 1% годом ранее, в электронике и бытовой технике - на 17% против 7%, в DIY - на 5% против нулевой динамики в 2025 году.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАПетербургСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил ВасильевWildberries
 
 
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