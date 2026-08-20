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Стало известно, сколько женщины экономят на покупках благодаря доставке

Стало известно, сколько женщины экономят на покупках благодаря доставке - 20.08.2026, ПРАЙМ

Стало известно, сколько женщины экономят на покупках благодаря доставке

Женщины с детьми, регулярно заказывающие доставку, экономят на покупках 2,7 часа в неделю - это почти 143 часа в год, выяснили для РИА Новости в Аналитическом... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T08:51+0300

2026-08-20T08:51+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Женщины с детьми, регулярно заказывающие доставку, экономят на покупках 2,7 часа в неделю - это почти 143 часа в год, выяснили для РИА Новости в Аналитическом центре НАФИ совместно с сервисом доставки "Купер". "Женщины с детьми, заказывающие доставку несколько раз в неделю, экономят благодаря этому в среднем 2,7 часа в неделю, или почти 143 часа в год", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 3 тысячи совершеннолетних жителей 16 российских городов-миллионников. Как оказалось, те, кто регулярно прибегают к доставке, тратят на покупку продуктов, аптечных товаров, бытовой химии и товаров для питомцев в среднем 10,5 часа в неделю. А среди тех, кто пользуется доставкой раз в месяц или реже, этот показатель составляет 13,3 часа. За последние три месяца услугой пользовались 76% опрошенных женщин и 65% мужчин. Чаще всего женщины заказывают продукты - 76%. Готовую еду из кафе и ресторанов выбирает треть респондентов, бытовую химию - 30%. Отмечается, что к доставке россияне обращаются, когда не хватает времени на поход в магазин, а также при покупке тяжелых или объемных товаров. Отдельное время занимает подготовка к покупкам. Особенно заметна эта часть повседневных дел среди женщин старше 35 лет: 85% из них самостоятельно контролируют сроки годности, 83% следят за наличием продуктов, лекарств и корма для питомцев, 81% составляют список покупок. Еще 79% выбирают конкретные товары, сравнивая цены, бренды и характеристики. На перечисленные задачи россиянки в среднем тратят 3,8 часа в неделю. В целом же жительницы городов-миллионников посвящают повседневным делам в среднем 3,1 часа в день, мужчины - 2,4 часа. К таким задачам относятся приготовление еды, уборка, покупки, уход за домом и питомцами, а также дорога до магазинов. На отдых, хобби, спорт, путешествия и саморазвитие у женщин в среднем приходится 2,8 часа в день. Россиянки отметили, что дополнительное свободное время направили бы на отдых - так ответила треть респонденток, еще четверть выбрала бы общение с семьей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , нафи