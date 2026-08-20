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Эксперты рассказали, сколько платят курьерам за доставку заказов - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, сколько платят курьерам за доставку заказов
Эксперты рассказали, сколько платят курьерам за доставку заказов - 20.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, сколько платят курьерам за доставку заказов
Московским курьерам за доставку заказов на велосипеде в сферах ритейла и общепита готовы платить в среднем почти 8 тысяч рублей за смену, пешим курьерам... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:58+0300
2026-08-20T11:06+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московским курьерам за доставку заказов на велосипеде в сферах ритейла и общепита готовы платить в среднем почти 8 тысяч рублей за смену, пешим курьерам предлагают более 7,6 тысячи рублей, показало исследование "Авито Подработки", которое есть у РИА Новости. "В августе 2026 года самые высокие вознаграждения в ритейле и общепите Москвы предлагали за доставку заказов на велосипеде и пешком. При средней продолжительности смены 9 часов они составляли 7 975 и 7 640 рублей соответственно", - говорится в исследовании. В ритейле и общепите высокие средние вознаграждения также предлагали за подработку в сфере приготовления пищи - 5 641 рубль за смену. За мойку посуды и инвентаря в среднем можно было получить 5 632 рубля, а за выпечку хлеба - 5 628 рублей, добавляется в сообщении. "Лидерами по оплате стали направления с самой высокой нагрузкой и дефицитом кадров. Курьерские смены требуют постоянной физической активности на улице и в трафике. На кухне и пекарнях ключевыми факторами стали интенсивность труда и необходимость закрывать большой объем заказов в ограниченные временные сроки", - отмечают аналитики.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
10:58 20.08.2026 (обновлено: 11:06 20.08.2026)
 
Эксперты рассказали, сколько платят курьерам за доставку заказов

"Авито Подработка": курьерам на велосипеде в Москве готовы платить 8 тысяч рублей за смену

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московским курьерам за доставку заказов на велосипеде в сферах ритейла и общепита готовы платить в среднем почти 8 тысяч рублей за смену, пешим курьерам предлагают более 7,6 тысячи рублей, показало исследование "Авито Подработки", которое есть у РИА Новости.
"В августе 2026 года самые высокие вознаграждения в ритейле и общепите Москвы предлагали за доставку заказов на велосипеде и пешком. При средней продолжительности смены 9 часов они составляли 7 975 и 7 640 рублей соответственно", - говорится в исследовании.
В ритейле и общепите высокие средние вознаграждения также предлагали за подработку в сфере приготовления пищи - 5 641 рубль за смену. За мойку посуды и инвентаря в среднем можно было получить 5 632 рубля, а за выпечку хлеба - 5 628 рублей, добавляется в сообщении.
"Лидерами по оплате стали направления с самой высокой нагрузкой и дефицитом кадров. Курьерские смены требуют постоянной физической активности на улице и в трафике. На кухне и пекарнях ключевыми факторами стали интенсивность труда и необходимость закрывать большой объем заказов в ограниченные временные сроки", - отмечают аналитики.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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