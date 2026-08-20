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Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 32,1% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 32,1%
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 32,1% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 32,1%
Общий объем экспорта Японии в Россию в июле вырос на 32,1%, тогда как импорта из России сократился на 27,4%, свидетельствуют данные торговой статистики,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T03:35+0300
2026-08-20T03:35+0300
россия
мировая экономика
япония
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ТОКИО, 20 авг — ПРАЙМ. Общий объем экспорта Японии в Россию в июле вырос на 32,1%, тогда как импорта из России сократился на 27,4%, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованной министерством финансов страны. В частности, объем японского экспорта в Россию составил 45,76 миллиарда иен (около 289 миллионов долларов). За отчетный период Япония нарастила экспорт пластика на 91,7%, бумаги и изделий из нее - на 15,8%. При этом, экспорт медицинских изделий сократился на 13,3%, резины - на 49,8%, генераторов - на 8%. Объем импорта из России в июле составил 49,77 миллиарда иен (около 315 миллионов долларов). В частности, импорт СПГ снизился на 70,7%, угля - на 50,4%. При этом импорт изделий из стали и железа вырос на 304,9%, цветных металлов - на 91,1%, медицинских изделий - на 100%. Кроме этого, Япония нарастила в отчетный период импорт зерновых на 10,1%, но сократила импорт рыбы и рыбных продуктов на 27,1%, а овощей - на 18,6%.
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россия, мировая экономика, япония
РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
03:35 20.08.2026
 
Экспорт Японии в Россию в июле вырос на 32,1%

Минфин Японии: экспорт в Россию в июле вырос на 32,1%, импорт сократился на 27,4%

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ТОКИО, 20 авг — ПРАЙМ. Общий объем экспорта Японии в Россию в июле вырос на 32,1%, тогда как импорта из России сократился на 27,4%, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованной министерством финансов страны.
В частности, объем японского экспорта в Россию составил 45,76 миллиарда иен (около 289 миллионов долларов).
За отчетный период Япония нарастила экспорт пластика на 91,7%, бумаги и изделий из нее - на 15,8%. При этом, экспорт медицинских изделий сократился на 13,3%, резины - на 49,8%, генераторов - на 8%.
Объем импорта из России в июле составил 49,77 миллиарда иен (около 315 миллионов долларов).
В частности, импорт СПГ снизился на 70,7%, угля - на 50,4%. При этом импорт изделий из стали и железа вырос на 304,9%, цветных металлов - на 91,1%, медицинских изделий - на 100%.
Кроме этого, Япония нарастила в отчетный период импорт зерновых на 10,1%, но сократила импорт рыбы и рыбных продуктов на 27,1%, а овощей - на 18,6%.
 
РОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯ
 
 
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