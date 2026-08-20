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Экспорт швейцарских часов в июле вырос на 9,6% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Экспорт швейцарских часов в июле вырос на 9,6%
Экспорт швейцарских часов в июле вырос на 9,6% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт швейцарских часов в июле вырос на 9,6%
Стоимость экспорта из Швейцарии часов в июле этого года поднялась на 9,6% в годовом выражении - до 2,6 миллиарда франков, говорится в материале, опубликованном... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:46+0300
2026-08-20T10:51+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость экспорта из Швейцарии часов в июле этого года поднялась на 9,6% в годовом выражении - до 2,6 миллиарда франков, говорится в материале, опубликованном Федерацией швейцарской часовой промышленности. "Экспорт швейцарских часов вырос почти на 9,6% в июле, до более чем 2,6 миллиарда франков. Совокупная динамика за семь месяцев в результате перешла в зону роста, поднявшись на 0,9%", - сообщили в федерации. По уточненным данным, общий показатель в июле составил 2,628 миллиарда франков. Подавляющую часть экспорта заняли наручные часы - 2,523 миллиарда франков (+9,8%), или 1,523 миллиона изделий (+6,8%), говорится в сообщении. Самый сильный рост в денежном эквиваленте пришелся на биметаллические часы из золота и стали - на 23,8%, до 514,5 миллиона франков, на часы из других материалов - на 11,1%, до 102,8 миллиона франков. Экспорт стальных часов показал рост на 9% - до 848,2 миллиона франков. В количественном выражении самый сильный рост поставок показали часы из других материалов - на 15,1%, до 413,6 тысячи единиц. Поставки стальных часов выросли на 5,1% - до 864,9 тысячи единиц, из других металлов - также на 5,1%, до 104,4 тысячи изделий. При этом зафиксировано снижение поставок только в категории биметаллических часов - на 4,4%, до 103,5 тысячи единиц. Наиболее заметный рост показали часы в ценовой категории 200-500 франков - на 27,8% в количественном выражении и на 26,1% в стоимостном. В категории более 3 тысяч франков значения выросли на 9% и 12% соответственно, менее 200 франков - на 6,8% и 5% соответственно. При этом часы стоимостью 500-3000 франков показали снижение на 8,3% по количеству и на 3,9% по выручке. В то же время крупнейшим экспортным рынком для швейцарских часов в июле стали США с долей в 26,7%, или 701,3 миллиона франков (+26,5% за год). Следом расположились Франция - 234,4 миллиона франков (+104,6%), Япония - 162,9 миллиона франков (-3,7%), Великобритания - 161,2 миллиона (+9,5%), а также Гонконг и Сингапур, туда поставки выросли на 0,5% и 2,3% соответственно, до 153,7 миллиона франков и 150,2 миллиона соответственно.
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мировая экономика, швейцария, сша, франция
Мировая экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, США, ФРАНЦИЯ
10:46 20.08.2026 (обновлено: 10:51 20.08.2026)
 
Экспорт швейцарских часов в июле вырос на 9,6%

Экспорт швейцарских часов в июле вырос почти на 9,6%, до 2,6 миллиарда франков

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость экспорта из Швейцарии часов в июле этого года поднялась на 9,6% в годовом выражении - до 2,6 миллиарда франков, говорится в материале, опубликованном Федерацией швейцарской часовой промышленности.
"Экспорт швейцарских часов вырос почти на 9,6% в июле, до более чем 2,6 миллиарда франков. Совокупная динамика за семь месяцев в результате перешла в зону роста, поднявшись на 0,9%", - сообщили в федерации.
По уточненным данным, общий показатель в июле составил 2,628 миллиарда франков. Подавляющую часть экспорта заняли наручные часы - 2,523 миллиарда франков (+9,8%), или 1,523 миллиона изделий (+6,8%), говорится в сообщении.
Самый сильный рост в денежном эквиваленте пришелся на биметаллические часы из золота и стали - на 23,8%, до 514,5 миллиона франков, на часы из других материалов - на 11,1%, до 102,8 миллиона франков. Экспорт стальных часов показал рост на 9% - до 848,2 миллиона франков.
В количественном выражении самый сильный рост поставок показали часы из других материалов - на 15,1%, до 413,6 тысячи единиц. Поставки стальных часов выросли на 5,1% - до 864,9 тысячи единиц, из других металлов - также на 5,1%, до 104,4 тысячи изделий. При этом зафиксировано снижение поставок только в категории биметаллических часов - на 4,4%, до 103,5 тысячи единиц.
Наиболее заметный рост показали часы в ценовой категории 200-500 франков - на 27,8% в количественном выражении и на 26,1% в стоимостном. В категории более 3 тысяч франков значения выросли на 9% и 12% соответственно, менее 200 франков - на 6,8% и 5% соответственно. При этом часы стоимостью 500-3000 франков показали снижение на 8,3% по количеству и на 3,9% по выручке.
В то же время крупнейшим экспортным рынком для швейцарских часов в июле стали США с долей в 26,7%, или 701,3 миллиона франков (+26,5% за год). Следом расположились Франция - 234,4 миллиона франков (+104,6%), Япония - 162,9 миллиона франков (-3,7%), Великобритания - 161,2 миллиона (+9,5%), а также Гонконг и Сингапур, туда поставки выросли на 0,5% и 2,3% соответственно, до 153,7 миллиона франков и 150,2 миллиона соответственно.
 
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