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Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии вырос на 80% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии вырос на 80%
Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии вырос на 80% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии вырос на 80%
Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии 2026 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает пресс-служба правительства | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:38+0300
2026-08-20T11:38+0300
мировая экономика
армения
ес
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ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии 2026 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает пресс-служба правительства страны. "За январь–июнь 2026 года объем экспорта в ЕС превысил 516 миллионов долларов, что превышает более чем на 80% показатель аналогичного периода прошлого года (около 287 миллионов долларов)", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в первом полугодии 2026 года экспорт в страны ЕС вырос более чем на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Подробности, в частности, касающиеся наименований товаров, экспортированных в страны Евросоюза, и их объемов, кабмин не привел.
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мировая экономика, армения, ес
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, ЕС
11:38 20.08.2026
 
Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии вырос на 80%

Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии вырос на 80%

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ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Экспорт из Армении в страны ЕС в первом полугодии 2026 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает пресс-служба правительства страны.
"За январь–июнь 2026 года объем экспорта в ЕС превысил 516 миллионов долларов, что превышает более чем на 80% показатель аналогичного периода прошлого года (около 287 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в первом полугодии 2026 года экспорт в страны ЕС вырос более чем на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Подробности, в частности, касающиеся наименований товаров, экспортированных в страны Евросоюза, и их объемов, кабмин не привел.
 
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