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В Новгородской области после непогоды восстановили электроснабжение
В Новгородской области после непогоды восстановили электроснабжение - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Новгородской области после непогоды восстановили электроснабжение
Электричество в Новгородской области после непогоды восстанавливают 64 бригады энергетиков, в зоне отключения остаются почти 5 тысяч человек, рассказал... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:07+0300
2026-08-20T14:07+0300
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Электричество в Новгородской области после непогоды восстанавливают 64 бригады энергетиков, в зоне отключения остаются почти 5 тысяч человек, рассказал вице-губернатор региона Илья Крашенинников.
Как сообщал ранее Новгородский гидрометцентр, во вторник вечером в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов, и ветром. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. Накануне вечером без света, по данным губернатора Александра Дронова, оставались более 13 тысяч человек.
"Ситуация стабилизируется. По данным на 12.00 20 августа без света остаются 296 населенных пунктов, в которых проживают 4 959 человек. Над восстановлением электроснабжения работает 64 бригады в количестве 222 человек и 72 единицы техники", - сообщил Крашенинников.
Он уточнил, что по мере восстановления освободившиеся бригады переводят на проблемные участки. На помощь новгородским энергетикам приехали 10 бригад из Псковской, Вологодской областей и Карелии. "Основную часть работ планируем завершить сегодня", - добавил вице-губернатор.
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россия, новгородская область, вологодская область, карелия
РОССИЯ, Новгородская область, Вологодская область, Карелия
В Новгородской области после непогоды восстановили электроснабжение
В Новгородской области после непогоды восстанавливают электроснабжение
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 авг - ПРАЙМ. Электричество в Новгородской области после непогоды восстанавливают 64 бригады энергетиков, в зоне отключения остаются почти 5 тысяч человек, рассказал вице-губернатор региона Илья Крашенинников.
Как сообщал ранее Новгородский гидрометцентр, во вторник вечером в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов, и ветром. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. Накануне вечером без света, по данным губернатора Александра Дронова, оставались более 13 тысяч человек.
"Ситуация стабилизируется. По данным на 12.00 20 августа без света остаются 296 населенных пунктов, в которых проживают 4 959 человек. Над восстановлением электроснабжения работает 64 бригады в количестве 222 человек и 72 единицы техники", - сообщил Крашенинников.
Он уточнил, что по мере восстановления освободившиеся бригады переводят на проблемные участки. На помощь новгородским энергетикам приехали 10 бригад из Псковской, Вологодской областей и Карелии. "Основную часть работ планируем завершить сегодня", - добавил вице-губернатор.