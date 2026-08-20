https://1prime.ru/20260820/emperium-872562682.html

"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" два речных пассажирских судна

"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" два речных пассажирских судна - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" два речных пассажирских судна

"Хабаровскводтранс" закажет у петербургского "Эмпериума" строительство двух речных пассажирских судов с поставкой в 2027 году за 1,14 миллиарда рублей, следует... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T21:42+0300

2026-08-20T21:42+0300

2026-08-20T21:42+0300

бизнес

хабаровский край

афк "система"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872562682.jpg?1787251369

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. "Хабаровскводтранс" закажет у петербургского "Эмпериума" строительство двух речных пассажирских судов с поставкой в 2027 году за 1,14 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. "Хабаровскводтранс" - транспортная компания, специализирующаяся на речных и автомобильных пассажирских перевозках, в том числе международных. Учредителем компании является правительство Хабаровского края. "Выполнение работ по строительству пассажирских судов проекта ЕМ901 Ecocruiser-m", - значится объект объявленной компанией закупки. Перевозчик провел закупку у единственного поставщика – им стала петербургская верфь "Эмпериум" (входит в АФК "Система"). Согласно данным на сайте компании, суда проекта EM901 Ecocruiser-m - это пассажирские речные гибридные дизель-электроходы "Москва 2.0". В документации закупки указано, что заказчик приобретет два речных пассажирских судна вместимостью 140 человек каждое. "Судно предназначается для перевозки пассажиров на внутренних водных путях Российской Федерации. Срок предполагаемой поставки товара: 31 августа 2027 года", - говорится в документации. Проект "Москва 2.0" является модернизированной версией легендарной серии Р-51 – самого популярного прогулочного судна в СССР. Характерный облик советских проектов дополнен передовыми технологиями: электрические двигатели, оптимизированные обводы корпуса, энергоемкая система аккумуляторов и "умная" электроника.

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, хабаровский край, афк "система"