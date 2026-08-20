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"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" два речных пассажирских судна - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" два речных пассажирских судна
"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" два речных пассажирских судна - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" два речных пассажирских судна
"Хабаровскводтранс" закажет у петербургского "Эмпериума" строительство двух речных пассажирских судов с поставкой в 2027 году за 1,14 миллиарда рублей, следует... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:42+0300
2026-08-20T21:42+0300
бизнес
хабаровский край
афк "система"
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. "Хабаровскводтранс" закажет у петербургского "Эмпериума" строительство двух речных пассажирских судов с поставкой в 2027 году за 1,14 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. "Хабаровскводтранс" - транспортная компания, специализирующаяся на речных и автомобильных пассажирских перевозках, в том числе международных. Учредителем компании является правительство Хабаровского края. "Выполнение работ по строительству пассажирских судов проекта ЕМ901 Ecocruiser-m", - значится объект объявленной компанией закупки. Перевозчик провел закупку у единственного поставщика – им стала петербургская верфь "Эмпериум" (входит в АФК "Система"). Согласно данным на сайте компании, суда проекта EM901 Ecocruiser-m - это пассажирские речные гибридные дизель-электроходы "Москва 2.0". В документации закупки указано, что заказчик приобретет два речных пассажирских судна вместимостью 140 человек каждое. "Судно предназначается для перевозки пассажиров на внутренних водных путях Российской Федерации. Срок предполагаемой поставки товара: 31 августа 2027 года", - говорится в документации. Проект "Москва 2.0" является модернизированной версией легендарной серии Р-51 – самого популярного прогулочного судна в СССР. Характерный облик советских проектов дополнен передовыми технологиями: электрические двигатели, оптимизированные обводы корпуса, энергоемкая система аккумуляторов и "умная" электроника.
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бизнес, хабаровский край, афк "система"
Бизнес, Хабаровский край, АФК "Система"
21:42 20.08.2026
 
"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" два речных пассажирских судна

"Хабаровскводтранс" закажет у "Эмпериума" строительство двух речных судов

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. "Хабаровскводтранс" закажет у петербургского "Эмпериума" строительство двух речных пассажирских судов с поставкой в 2027 году за 1,14 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Хабаровскводтранс" - транспортная компания, специализирующаяся на речных и автомобильных пассажирских перевозках, в том числе международных. Учредителем компании является правительство Хабаровского края.
"Выполнение работ по строительству пассажирских судов проекта ЕМ901 Ecocruiser-m", - значится объект объявленной компанией закупки.
Перевозчик провел закупку у единственного поставщика – им стала петербургская верфь "Эмпериум" (входит в АФК "Система"). Согласно данным на сайте компании, суда проекта EM901 Ecocruiser-m - это пассажирские речные гибридные дизель-электроходы "Москва 2.0".
В документации закупки указано, что заказчик приобретет два речных пассажирских судна вместимостью 140 человек каждое.
"Судно предназначается для перевозки пассажиров на внутренних водных путях Российской Федерации. Срок предполагаемой поставки товара: 31 августа 2027 года", - говорится в документации.
Проект "Москва 2.0" является модернизированной версией легендарной серии Р-51 – самого популярного прогулочного судна в СССР. Характерный облик советских проектов дополнен передовыми технологиями: электрические двигатели, оптимизированные обводы корпуса, энергоемкая система аккумуляторов и "умная" электроника.
 
БизнесХабаровский крайАФК "Система"
 
 
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