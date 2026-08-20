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ЕР поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу
ЕР поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу - 20.08.2026, ПРАЙМ
ЕР поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу
"Единая Россия" поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T19:09+0300
2026-08-20T19:09+0300
2026-08-20T19:09+0300
технологии
россия
единая россия
госдума
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
"На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент дал поручения по более активному применению современных технологий в социальной сфере. "Единая Россия" будет руководствоваться этими задачами в своей работе и масштабировать цифровые инструменты обратной связи во всех регионах", - сказал он.
В частности, партия предлагает ввести электронную оценку социальных учреждений. Такой сервис позволит людям напрямую сообщать о качестве услуг и быстрее выявлять проблемы на местах, отметил депутат.
"Партия предлагает объединить лучшие практики в программу технологического качества жизни до 2035 года. В фокусе нашего внимания остаются здравоохранение, образование, социальное обслуживание, ЖКХ и благоустройство", - сказал Исаев.
По его словам, предложения по развитию технологий в социальной сфере "Единая Россия" включит в новую Народную программу.
"Технологии должны давать человеку понятный результат: сокращать время на получение услуги, упрощать взаимодействие с учреждениями и открывать доступ к сервисам, независимо от места проживания. Особое значение это имеет для многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и жителей новых регионов", - подчеркнул депутат.
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технологии, россия, единая россия, госдума, совет по стратегическому развитию
Технологии, РОССИЯ, Единая Россия, Госдума, Совет по стратегическому развитию
ЕР поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу
"Единая Россия" поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
"На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент дал поручения по более активному применению современных технологий в социальной сфере. "Единая Россия" будет руководствоваться этими задачами в своей работе и масштабировать цифровые инструменты обратной связи во всех регионах", - сказал он.
В частности, партия предлагает ввести электронную оценку социальных учреждений. Такой сервис позволит людям напрямую сообщать о качестве услуг и быстрее выявлять проблемы на местах, отметил депутат.
"Партия предлагает объединить лучшие практики в программу технологического качества жизни до 2035 года. В фокусе нашего внимания остаются здравоохранение, образование, социальное обслуживание, ЖКХ и благоустройство", - сказал Исаев.
По его словам, предложения по развитию технологий в социальной сфере "Единая Россия" включит в новую Народную программу.
"Технологии должны давать человеку понятный результат: сокращать время на получение услуги, упрощать взаимодействие с учреждениями и открывать доступ к сервисам, независимо от места проживания. Особое значение это имеет для многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и жителей новых регионов", - подчеркнул депутат.