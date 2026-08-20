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ЕР поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу

ЕР поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу - 20.08.2026, ПРАЙМ

ЕР поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу

"Единая Россия" поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T19:09+0300

2026-08-20T19:09+0300

2026-08-20T19:09+0300

технологии

россия

единая россия

госдума

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" поддержит внедрение современных технологий в социальную сферу, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. "На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент дал поручения по более активному применению современных технологий в социальной сфере. "Единая Россия" будет руководствоваться этими задачами в своей работе и масштабировать цифровые инструменты обратной связи во всех регионах", - сказал он. В частности, партия предлагает ввести электронную оценку социальных учреждений. Такой сервис позволит людям напрямую сообщать о качестве услуг и быстрее выявлять проблемы на местах, отметил депутат. "Партия предлагает объединить лучшие практики в программу технологического качества жизни до 2035 года. В фокусе нашего внимания остаются здравоохранение, образование, социальное обслуживание, ЖКХ и благоустройство", - сказал Исаев. По его словам, предложения по развитию технологий в социальной сфере "Единая Россия" включит в новую Народную программу. "Технологии должны давать человеку понятный результат: сокращать время на получение услуги, упрощать взаимодействие с учреждениями и открывать доступ к сервисам, независимо от места проживания. Особое значение это имеет для многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и жителей новых регионов", - подчеркнул депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, единая россия, госдума, совет по стратегическому развитию