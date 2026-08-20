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Армения определится с технологией нового блока АЭС до конца 2027 года

Армения определится с технологией нового блока АЭС до конца 2027 года - 20.08.2026, ПРАЙМ

Армения определится с технологией нового блока АЭС до конца 2027 года

Власти Армении намерены определиться с выбором технологии нового блока АЭС до конца 2027 года, говорится в проекте программы правительства страны, которая будет | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:08+0300

2026-08-20T12:08+0300

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джей ди вэнс

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ЕРЕВАН, 20 авг – ПРАЙМ. Власти Армении намерены определиться с выбором технологии нового блока АЭС до конца 2027 года, говорится в проекте программы правительства страны, которая будет представлена в парламент. "Будет полностью реализована программа продления срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС на 2026–2036 годы. Будет запущена программа строительства нового атомного энергоблока, с выбором технологии планируемого энергоблока как минимум до конца 2027 года", - говорится в программе, текст которого размещен на сайте кабмина. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В сентябре 2024 года премьер Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван принял стратегическое решение построить модульную АЭС, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее. При этом он особо подчеркнул, что США добились в этом "большего прогресса". Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Ереван заявил, что Вашингтон поставит Армении малые модульные реакторы. Вэнс добавил, что в рамках соглашения США поставят Армении оборудование на сумму до 5 миллиардов долларов. Кроме того, контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 миллиарда долларов предусмотрены в долгосрочной перспективе, отметил вице-президент США. Позднее Пашинян сообщил, что обсуждения с партнерами по модульным реакторам продолжаются.

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газ, армения, сша, ереван, никол пашинян, джей ди вэнс, росатом