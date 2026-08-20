https://1prime.ru/20260820/evropa-872563696.html

Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%

Биржевые цены на газ в Европе растут на 4% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе растут на 4%

Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером растут на 4%, до 790 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:40+0300

2026-08-20T22:40+0300

2026-08-20T22:40+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872563696.jpg?1787254814

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг вечером растут на 4%, до 790 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 769,2 доллара (+1,1%). Ценовой минимум на данный момент составляет 766,1 доллара (+0,7%), ценовой максимум - 795,1 доллара (+4,5%). А по состоянию на 21.50 мск показатель составлял 790,1 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 761,1 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice