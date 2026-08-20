Евросоюз увеличит финансирование Марокко для борьбы с нелегальной миграцией
Евросоюз планирует увеличить финансирование Марокко для борьбы с нелегальной миграцией
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Евросоюз намерен увеличить финансирование Марокко для усиления охраны общих границ и борьбу с нелегальной миграцией после масштабного миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, сообщает в четверг Euronews со ссылкой на чиновников союза.
"Мы уже работаем с марокканскими властями над более структурированным и ориентированным на перспективу партнерством с ЕС. Мы могли бы усилить управление границами и систему раннего предупреждения, а также увеличить нашу техническую и финансовую поддержку Марокко", - приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из ее письма премьеру Испании Педро Санчесу.
По данным телеканала, в 2021-2024 годах ЕС уже выделил Марокко 222 миллиона евро на управление миграцией, еще 190 миллионов евро планируется предоставить до конца 2027 года.
Новое финансирование должно войти в готовящееся соглашение о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве ЕС и Марокко, которое Брюссель рассчитывает заключить до конца 2026 года.
В конце июля в Сеуте произошел крупнейший за последние годы миграционный кризис: границу, пересекли более 70 тысяч нелегалов, порядка 100 погибли. После этого Брюссель призвал усилить пограничный контроль, включая использование физических заграждений, чтобы не допустить повторения подобных событий.