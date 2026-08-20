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Евросоюз увеличит финансирование Марокко для борьбы с нелегальной миграцией

Евросоюз увеличит финансирование Марокко для борьбы с нелегальной миграцией - 20.08.2026, ПРАЙМ

Евросоюз увеличит финансирование Марокко для борьбы с нелегальной миграцией

Евросоюз намерен увеличить финансирование Марокко для усиления охраны общих границ и борьбу с нелегальной миграцией после масштабного миграционного кризиса в... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T18:41+0300

2026-08-20T18:41+0300

2026-08-20T18:41+0300

мировая экономика

марокко

брюссель

испания

урсула фон дер ляйен

ес

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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Евросоюз намерен увеличить финансирование Марокко для усиления охраны общих границ и борьбу с нелегальной миграцией после масштабного миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, сообщает в четверг Euronews со ссылкой на чиновников союза. "Мы уже работаем с марокканскими властями над более структурированным и ориентированным на перспективу партнерством с ЕС. Мы могли бы усилить управление границами и систему раннего предупреждения, а также увеличить нашу техническую и финансовую поддержку Марокко", - приводятся слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из ее письма премьеру Испании Педро Санчесу. По данным телеканала, в 2021-2024 годах ЕС уже выделил Марокко 222 миллиона евро на управление миграцией, еще 190 миллионов евро планируется предоставить до конца 2027 года. Новое финансирование должно войти в готовящееся соглашение о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве ЕС и Марокко, которое Брюссель рассчитывает заключить до конца 2026 года. В конце июля в Сеуте произошел крупнейший за последние годы миграционный кризис: границу, пересекли более 70 тысяч нелегалов, порядка 100 погибли. После этого Брюссель призвал усилить пограничный контроль, включая использование физических заграждений, чтобы не допустить повторения подобных событий.

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мировая экономика, марокко, брюссель, испания, урсула фон дер ляйен, ес