https://1prime.ru/20260820/evrosoyuz-872548327.html
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62%
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62%
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года, однако Еврокомиссия пока не видит угроз для энергетической... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:38+0300
2026-08-20T14:38+0300
2026-08-20T14:38+0300
газ
брюссель
ближний восток
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года, однако Еврокомиссия пока не видит угроз для энергетической безопасности ЕС в предстоящий отопительный сезон, заявила официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова. "По состоянию на сегодня мы близки к 62%. Это ниже, чем в прошлом году, однако на данный момент у нас нет опасений в отношении энергетической безопасности в предстоящий зимний отопительный сезон", - сказала Хрнчирова на брифинге в Брюсселе. Уровень запасов газа в европейских хранилищах в этом году остается ниже прошлогоднего примерно на 13% на фоне нового энергетического кризиса и роста цен на энергоресурсы после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Евросоюз устанавливает обязательные ориентиры по заполнению подземных газовых хранилищ (порядка 80% к началу отопительного сезона), чтобы обеспечить достаточные резервы на случай перебоев с поставками и резкого увеличения спроса зимой. ЕС после начала украинского кризиса последовательно сокращал зависимость от российских энергоресурсов и вводил ограничения на их поставки. В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей негативно отразился на стоимости энергии и конкурентоспособности европейской экономики.
брюссель
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, брюссель, ближний восток, ес, ек
Газ, Брюссель, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС, ЕК
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62%
ЕК: подземные газовые хранилища ЕС заполнены на 62%, угрозы для энергобезопасности нет
БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года, однако Еврокомиссия пока не видит угроз для энергетической безопасности ЕС в предстоящий отопительный сезон, заявила официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова.
"По состоянию на сегодня мы близки к 62%. Это ниже, чем в прошлом году, однако на данный момент у нас нет опасений в отношении энергетической безопасности в предстоящий зимний отопительный сезон", - сказала Хрнчирова на брифинге в Брюсселе
.
Уровень запасов газа в европейских хранилищах в этом году остается ниже прошлогоднего примерно на 13% на фоне нового энергетического кризиса и роста цен на энергоресурсы после обострения конфликта на Ближнем Востоке
.
Евросоюз
устанавливает обязательные ориентиры по заполнению подземных газовых хранилищ (порядка 80% к началу отопительного сезона), чтобы обеспечить достаточные резервы на случай перебоев с поставками и резкого увеличения спроса зимой.
ЕС после начала украинского кризиса последовательно сокращал зависимость от российских энергоресурсов и вводил ограничения на их поставки.
В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей негативно отразился на стоимости энергии и конкурентоспособности европейской экономики.