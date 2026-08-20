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Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62% - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62%
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62%
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года, однако Еврокомиссия пока не видит угроз для энергетической... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:38+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года, однако Еврокомиссия пока не видит угроз для энергетической безопасности ЕС в предстоящий отопительный сезон, заявила официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова. "По состоянию на сегодня мы близки к 62%. Это ниже, чем в прошлом году, однако на данный момент у нас нет опасений в отношении энергетической безопасности в предстоящий зимний отопительный сезон", - сказала Хрнчирова на брифинге в Брюсселе. Уровень запасов газа в европейских хранилищах в этом году остается ниже прошлогоднего примерно на 13% на фоне нового энергетического кризиса и роста цен на энергоресурсы после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Евросоюз устанавливает обязательные ориентиры по заполнению подземных газовых хранилищ (порядка 80% к началу отопительного сезона), чтобы обеспечить достаточные резервы на случай перебоев с поставками и резкого увеличения спроса зимой. ЕС после начала украинского кризиса последовательно сокращал зависимость от российских энергоресурсов и вводил ограничения на их поставки. В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей негативно отразился на стоимости энергии и конкурентоспособности европейской экономики.
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газ, брюссель, ближний восток, ес, ек
Газ, Брюссель, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС, ЕК
14:38 20.08.2026
 
Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62%

ЕК: подземные газовые хранилища ЕС заполнены на 62%, угрозы для энергобезопасности нет

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года, однако Еврокомиссия пока не видит угроз для энергетической безопасности ЕС в предстоящий отопительный сезон, заявила официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова.
"По состоянию на сегодня мы близки к 62%. Это ниже, чем в прошлом году, однако на данный момент у нас нет опасений в отношении энергетической безопасности в предстоящий зимний отопительный сезон", - сказала Хрнчирова на брифинге в Брюсселе.
Уровень запасов газа в европейских хранилищах в этом году остается ниже прошлогоднего примерно на 13% на фоне нового энергетического кризиса и роста цен на энергоресурсы после обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Евросоюз устанавливает обязательные ориентиры по заполнению подземных газовых хранилищ (порядка 80% к началу отопительного сезона), чтобы обеспечить достаточные резервы на случай перебоев с поставками и резкого увеличения спроса зимой.
ЕС после начала украинского кризиса последовательно сокращал зависимость от российских энергоресурсов и вводил ограничения на их поставки.
В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей негативно отразился на стоимости энергии и конкурентоспособности европейской экономики.
 
ГазБрюссельБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕСЕК
 
 
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