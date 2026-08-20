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Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62%

Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены на 62%

Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года, однако Еврокомиссия пока не видит угроз для энергетической... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T14:38+0300

2026-08-20T14:38+0300

2026-08-20T14:38+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Подземные газовые хранилища Евросоюза заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года, однако Еврокомиссия пока не видит угроз для энергетической безопасности ЕС в предстоящий отопительный сезон, заявила официальный представитель ЕК Эва Хрнчирова. "По состоянию на сегодня мы близки к 62%. Это ниже, чем в прошлом году, однако на данный момент у нас нет опасений в отношении энергетической безопасности в предстоящий зимний отопительный сезон", - сказала Хрнчирова на брифинге в Брюсселе. Уровень запасов газа в европейских хранилищах в этом году остается ниже прошлогоднего примерно на 13% на фоне нового энергетического кризиса и роста цен на энергоресурсы после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Евросоюз устанавливает обязательные ориентиры по заполнению подземных газовых хранилищ (порядка 80% к началу отопительного сезона), чтобы обеспечить достаточные резервы на случай перебоев с поставками и резкого увеличения спроса зимой. ЕС после начала украинского кризиса последовательно сокращал зависимость от российских энергоресурсов и вводил ограничения на их поставки. В России неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей негативно отразился на стоимости энергии и конкурентоспособности европейской экономики.

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газ, брюссель, ближний восток, ес, ек