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ФАС выявила картель на поставку спецодежды для госзаказчика
ФАС выявила картель на поставку спецодежды для госзаказчика - 20.08.2026, ПРАЙМ
ФАС выявила картель на поставку спецодежды для госзаказчика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на поставку спецодежды для госзаказчика и сетевых компаний в ряде регионов страны на сумму более | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:15+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на поставку спецодежды для госзаказчика и сетевых компаний в ряде регионов страны на сумму более одного миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС выявила картель на поставку специальной одежды на сумму более 1 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд органа власти и сетевых компаний в Москве, Камчатском и Краснодарском краях, а также Амурской области", - говорится в сообщении. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний "Бисер", "ГУП Бисер", "ТД Бисер" и "Рост Профи". "Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на поставку специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 125 393 955,99 рублей", - пояснили в ведомстве. Отмечается, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Краснодарский край
ФАС выявила картель на поставку спецодежды для госзаказчика
ФАС выявила картель на поставку спецодежды для госзаказчика и сетевых компаний
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на поставку спецодежды для госзаказчика и сетевых компаний в ряде регионов страны на сумму более одного миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС выявила картель на поставку специальной одежды на сумму более 1 миллиарда рублей. Торги проходили для нужд органа власти и сетевых компаний в Москве, Камчатском и Краснодарском краях, а также Амурской области", - говорится в сообщении.
Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний "Бисер", "ГУП Бисер", "ТД Бисер" и "Рост Профи".
"Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на поставку специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 125 393 955,99 рублей", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.