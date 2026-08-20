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ФАС назвала социально значимые продукты в России

ФАС назвала социально значимые продукты в России - 20.08.2026, ПРАЙМ

ФАС назвала социально значимые продукты в России

Чаще всего соглашения по стабилизации цен на социально значимые продукты в российских регионах заключают на ржаной хлеб, молоко и выпечку из пшеничной муки,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:58+0300

2026-08-20T22:58+0300

2026-08-20T22:58+0300

бизнес

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Чаще всего соглашения по стабилизации цен на социально значимые продукты в российских регионах заключают на ржаной хлеб, молоко и выпечку из пшеничной муки, сообщили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "Большая часть соглашений заключена в отношении 24 категорий социально значимых продовольственных товаров из соответствующего перечня. Так, по состоянию на август 2026 года на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки соглашения заключены в 53 регионах, на питьевое молоко – в 55 регионах, на хлеб ржаной и ржано-пшеничный – в 56, на сливочное масло – в 51, на подсолнечное масло – в 49", - говорится в сообщении. Кроме того, соглашения на сахар и куриные яйца заключены в 47 регионах, на тушку цыпленка-бройлера – в 45, лук – в 44, гречку и пшеничную муку – в 43 регионах, картофель – в 41, соль – в 40. Также торговые сети и региональные власти заключили соглашение о стабилизации цен на черный байховый чай в 39 субъектах, на шлифованный рис, белокочанную капусту и вермишель – в 38, на пшено – в 37, на мороженую неразделанную рыбу – в 36, на морковь – в 35 регионах. На сезонные яблоки, свинину и говядину (кроме бескостного мяса) действуют соглашения в 28 субъектах, а на баранину (кроме бескостного мяса) - в 20 регионах. "ФАС России поддерживает присоединение участников рынков к таким соглашениям. В регионах, где они действуют, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались. Регионы сами определяют товары, по которым необходимо заключать соглашения", - отметили в службе. Всего на август ценовые соглашения были заключены в 66 регионах России с участием почти 15 тысяч хозяйствующих субъектов, среди которых 232 производителя, 48 оптовых организаций, 14 578 организаций торговли, 126 аптечных сетей и пунктов, а также три АЗС. Правительство в 2023 году позволило региональным властям, производителям и торговым сетям заключать добровольные соглашения, направленные на стабилизацию цен на потребительские товары. Сейчас такая возможность действует до конца 2029 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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