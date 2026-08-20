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Цены на газ в Европе ускорили рост до 3%
Цены на газ в Европе ускорили рост до 3% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе ускорили рост до 3%
Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 3%, почти достигнув уровня в 785 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:39+0300
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нидерланды
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ice
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 3%, почти достигнув уровня в 785 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 769,2 доллара (+1,1%). А по состоянию на 9.15 мск показатель составлял 768,7 доллара (+1%), а на 14.13 мск - 784,9 доллара (+3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 761,1 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе ускорили рост до 3%
Цены на газ в Европе выросли до 785 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем ускорили рост до 3%, почти достигнув уровня в 785 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
распределительного центра, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки в 769,2 доллара (+1,1%). А по состоянию на 9.15 мск показатель составлял 768,7 доллара (+1%), а на 14.13 мск - 784,9 доллара (+3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 761,1 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке
привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.