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В России зарегистрировали первый высокочувствительный тест на гепатит E - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В России зарегистрировали первый высокочувствительный тест на гепатит E
В России зарегистрировали первый высокочувствительный тест на гепатит E - 20.08.2026, ПРАЙМ
В России зарегистрировали первый высокочувствительный тест на гепатит E
Первый высокочувствительный тест на гепатит E отечественного производства зарегистрирован в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:44+0300
2026-08-20T11:44+0300
здоровье
общество
роспотребнадзор
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Первый высокочувствительный тест на гепатит E отечественного производства зарегистрирован в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный высокочувствительный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е (ВГЕ) методом ПЦР", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что тест-система способна обнаруживать генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные серологические тесты, ориентированные на выявление антител, могут давать ложноотрицательные результаты. Разработанный набор реагентов позволяет определять наличие РНК вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также в период, когда специфические антитела в организме еще не выработались. Такой подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, а также проводить эффективный скрининг донорской крови, отметили в Роспотребнадзоре. Гепатит Е передается преимущественно через загрязненную воду и пищевые продукты, а также может распространяться при бытовых контактах и через донорскую кровь. Заболевание характеризуется длительным инкубационным периодом, в течение которого инфицированный человек, не подозревая о болезни, способствует дальнейшему распространению вируса.
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здоровье, общество , роспотребнадзор
Здоровье, Общество , Роспотребнадзор
11:44 20.08.2026
 
В России зарегистрировали первый высокочувствительный тест на гепатит E

Роспотребнадзор зарегистрировал в России первый высокочувствительный тест на гепатит Е

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Первый высокочувствительный тест на гепатит E отечественного производства зарегистрирован в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали, зарегистрировали и запустили в производство первый и единственный в России отечественный высокочувствительный набор реагентов для качественного определения РНК вируса гепатита Е (ВГЕ) методом ПЦР", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что тест-система способна обнаруживать генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные серологические тесты, ориентированные на выявление антител, могут давать ложноотрицательные результаты.
Разработанный набор реагентов позволяет определять наличие РНК вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания, а также в период, когда специфические антитела в организме еще не выработались.
Такой подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, а также проводить эффективный скрининг донорской крови, отметили в Роспотребнадзоре.
Гепатит Е передается преимущественно через загрязненную воду и пищевые продукты, а также может распространяться при бытовых контактах и через донорскую кровь. Заболевание характеризуется длительным инкубационным периодом, в течение которого инфицированный человек, не подозревая о болезни, способствует дальнейшему распространению вируса.
 
ЗдоровьеОбществоРоспотребнадзор
 
 
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