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В Германии заявили о рекордно низком уровне заполнения газохранилищ

В Германии заявили о рекордно низком уровне заполнения газохранилищ - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Германии заявили о рекордно низком уровне заполнения газохранилищ

Немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что на текущий момент газохранилища заполнены лишь наполовину, что является рекордно... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:41+0300

2026-08-20T11:41+0300

2026-08-20T11:41+0300

газ

ормузский пролив

ес

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газпром

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что на текущий момент газохранилища заполнены лишь наполовину, что является рекордно низким показателем как минимум за 15 лет, говорится в пресс-релизе ассоциации. "Уровень заполнения хранилищ на 18 августа 2026 года составляет 50,06%. Текущий уровень заполнения в процентах является самым низким как минимум за последние 15 лет, а в абсолютных показателях - с 2013 года", - сообщила ассоциация. Операторы указывают на то, что законодательно установленный целевой показатель в 71% к 1 ноября 2026 года уже едва ли достижим даже при объемах закачки до 1,2 ТВтч в сутки, что является самым высоким показателем. Стабильно высокие цены на газ лишают трейдеров и поставщиков стимула закачивать газ в хранилища. В настоящее время ежедневная закачка составляет менее 0,5 ТВтч. "Если ситуация не изменится, уровень заполнения к контрольной дате окажется значительно ниже 71%, тем более что мощность закачки снижается по мере заполнения хранилищ", - отмечает FNB Gas. По словам председателя правления FNB Gas Маттиаса Йенна, СПГ не может полностью заменить газохранилища. "Одного лишь СПГ недостаточно. При критически низком уровне заполнения хранилищ риск возникновения дефицита мощностей зимой значительно возрастает. Поэтому властям следовало бы обязать трейдеров обеспечить достаточные объемы газа в хранилищах до окончания зимы", - сказал он. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Однако "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.

ормузский пролив

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газ, ормузский пролив, ес, ек, газпром