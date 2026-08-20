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В Германии заявили, что не ожидают дефицита газа зимой

В Германии заявили, что не ожидают дефицита газа зимой - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Германии заявили, что не ожидают дефицита газа зимой

Министерство экономики и энергетики Германии считает, что страна не столкнется с дефицитом газа в зимний период, несмотря на низкий уровень запасов в... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:15+0300

2026-08-20T22:15+0300

2026-08-20T22:15+0300

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БЕРЛИН, 20 авг - ПРАЙМ. Министерство экономики и энергетики Германии считает, что страна не столкнется с дефицитом газа в зимний период, несмотря на низкий уровень запасов в газохранилищах, следует из документа минэкономики Германии. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что на текущий момент газохранилища заполнены лишь наполовину, что является рекордно низким показателем как минимум за 15 лет. Согласно сообщению ассоциации, сейчас немецкие газохранилища заполнены только на 50,06%. "Согласно имеющейся информации, дефицита газа этой зимой не ожидается… В то же время, безопасность поставок не может определяться исключительно уровнем запасов", - приводит слова из документа агентство DPA. Согласно сообщению DPA, на данный момент газ в ФРГ в основном поступает из Норвегии, терминалов импорта СПГ и соседних европейских стран. В то же время в немецком минэкономики признали, что низкий уровень запасов газа в хранилищах уменьшает резервы в распоряжении ФРГ в случае, если одновременно на энергосистему воздействуют сразу несколько негативных факторов, таких как длительные холода, отказ инфраструктуры импорта газа или сбои на международном рынке поставок. По данным министерства, для покрытия среднего зимнего спроса необходимы запасы на уровне 60-70% в сочетании с возможностью импорта. В минэкономики отметили, что летом 2026 года цены на газ были высокими из-за конфликта на Ближнем Востоке. В этой связи трейдеры закупили меньше газа на продажу в зимний период. Напряженная ситуация с высокими ценами не является кризисом, говорится в документе. В то же время минэкономики отметило, что возможное в будущем вмешательство государства для решения вопроса запасов газа сопряжено с рисками. "Государственные закупки газа могут создать дополнительный спрос, привести к росту цен и вытеснить частные инвестиции в заполнение газохранилищ. Кроме того, существует риск того, что в будущем участники рынка будут рассчитывать на то, что при низких уровнях запасов государство в любом случае придет на помощь", - говорится в документе. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.

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газ, мировая экономика, германия, фрг, норвегия, ес, ек, газпром