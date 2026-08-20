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Google ввела 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Google ввела 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android
Google ввела 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android - 20.08.2026, ПРАЙМ
Google ввела 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android
Компания Google начала внедрять ограничения для пользователей операционной системы Android при установке APK-файлов в виде обязательного 24-часового времени... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:33+0300
2026-08-20T09:03+0300
технологии
бразилия
сингапур
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компания Google начала внедрять ограничения для пользователей операционной системы Android при установке APK-файлов в виде обязательного 24-часового времени ожидания, сообщил портал Android Authority, освещающий новости о цифровых технологиях и электронных устройствах. Портал напоминает, что компания Google объявила о новых правилах установки программ из сторонних сервисов на устройство с системой Android в марте. Так, например, загрузка из сторонних ресурсов предусматривает обязательную перезагрузку устройства и период ожидания в 24 часа, добавляет портал. "В (операционной системе - ред.) Android появится новая процедура для пользователей, желающих устанавливать приложения из сторонних источников, она предусматривает 24-часовой период ожидания. Теперь компания Google начала внедрять механизм Advanced Flow в преддверии первого этапа проверки разработчиков", - говорится в сообщении. Портал также уточняет детали нового механизма. В частности, новый процесс также относится к обновлениям приложений, а не только к новым установленным приложениям. Если пользователь выключит телефон, то обновления для приложений от сторонних разработчиков не завершаться до тех пор, пока пользователь не запустит обновление заново. Как уточняет Android Authority, новое ограничение при установке приложений начнет действовать с 30 сентября в Бразилии, Сингапуре и Таиланде. Изначально оно затронет приложения, загруженные из магазинов приложений Google Play, HONOR App Market, OPPO App Market, Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore, and GetApps. С 2027 года ограничение будет действовать во всех странах.
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технологии, бразилия, сингапур, таиланд
Технологии, БРАЗИЛИЯ, СИНГАПУР, ТАИЛАНД
08:33 20.08.2026 (обновлено: 09:03 20.08.2026)
 
Google ввела 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android

Google начала внедрять 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компания Google начала внедрять ограничения для пользователей операционной системы Android при установке APK-файлов в виде обязательного 24-часового времени ожидания, сообщил портал Android Authority, освещающий новости о цифровых технологиях и электронных устройствах.
Портал напоминает, что компания Google объявила о новых правилах установки программ из сторонних сервисов на устройство с системой Android в марте. Так, например, загрузка из сторонних ресурсов предусматривает обязательную перезагрузку устройства и период ожидания в 24 часа, добавляет портал.
"В (операционной системе - ред.) Android появится новая процедура для пользователей, желающих устанавливать приложения из сторонних источников, она предусматривает 24-часовой период ожидания. Теперь компания Google начала внедрять механизм Advanced Flow в преддверии первого этапа проверки разработчиков", - говорится в сообщении.
Портал также уточняет детали нового механизма. В частности, новый процесс также относится к обновлениям приложений, а не только к новым установленным приложениям. Если пользователь выключит телефон, то обновления для приложений от сторонних разработчиков не завершаться до тех пор, пока пользователь не запустит обновление заново.
Как уточняет Android Authority, новое ограничение при установке приложений начнет действовать с 30 сентября в Бразилии, Сингапуре и Таиланде. Изначально оно затронет приложения, загруженные из магазинов приложений Google Play, HONOR App Market, OPPO App Market, Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore, and GetApps. С 2027 года ограничение будет действовать во всех странах.
 
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