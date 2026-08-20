https://1prime.ru/20260820/google-872530220.html

Google ввела 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android

Google ввела 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android - 20.08.2026, ПРАЙМ

Google ввела 24-часовой период ожидания при установке APK-файлов на Android

Компания Google начала внедрять ограничения для пользователей операционной системы Android при установке APK-файлов в виде обязательного 24-часового времени... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T08:33+0300

2026-08-20T08:33+0300

2026-08-20T09:03+0300

технологии

бразилия

сингапур

таиланд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872530220.jpg?1787205828

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компания Google начала внедрять ограничения для пользователей операционной системы Android при установке APK-файлов в виде обязательного 24-часового времени ожидания, сообщил портал Android Authority, освещающий новости о цифровых технологиях и электронных устройствах. Портал напоминает, что компания Google объявила о новых правилах установки программ из сторонних сервисов на устройство с системой Android в марте. Так, например, загрузка из сторонних ресурсов предусматривает обязательную перезагрузку устройства и период ожидания в 24 часа, добавляет портал. "В (операционной системе - ред.) Android появится новая процедура для пользователей, желающих устанавливать приложения из сторонних источников, она предусматривает 24-часовой период ожидания. Теперь компания Google начала внедрять механизм Advanced Flow в преддверии первого этапа проверки разработчиков", - говорится в сообщении. Портал также уточняет детали нового механизма. В частности, новый процесс также относится к обновлениям приложений, а не только к новым установленным приложениям. Если пользователь выключит телефон, то обновления для приложений от сторонних разработчиков не завершаться до тех пор, пока пользователь не запустит обновление заново. Как уточняет Android Authority, новое ограничение при установке приложений начнет действовать с 30 сентября в Бразилии, Сингапуре и Таиланде. Изначально оно затронет приложения, загруженные из магазинов приложений Google Play, HONOR App Market, OPPO App Market, Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore, and GetApps. С 2027 года ограничение будет действовать во всех странах.

бразилия

сингапур

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бразилия, сингапур, таиланд