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Госдолг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов
Госдолг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов - 20.08.2026, ПРАЙМ
Госдолг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов
Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов, следует из документа американского минфина, имеющегося в распоряжении РИА... | 20.08.2026, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов, следует из документа американского минфина, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Согласно представленной в среду информации ведомства по итогам вторника, 18 августа, совокупное значение государственного долга США составило 40 триллионов 47 миллиардов долларов. При этом размер долговых обязательств США, находящихся на руках у населения и организаций, составляет более 32 триллионов 265 миллиардов долларов, а внутриправительственные долговые обязательства - более 7 триллионов 781 миллиарда долларов. Установленный законом предел государственного долга США, как следует из данных министерства финансов, установлен на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов.
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Мировая экономика, США, госдолг США, госдолг
Госдолг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов
Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов, следует из документа американского минфина, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Согласно представленной в среду информации ведомства по итогам вторника, 18 августа, совокупное значение государственного долга США
составило 40 триллионов 47 миллиардов долларов.
При этом размер долговых обязательств США, находящихся на руках у населения и организаций, составляет более 32 триллионов 265 миллиардов долларов, а внутриправительственные долговые обязательства - более 7 триллионов 781 миллиарда долларов.
Установленный законом предел государственного долга США, как следует из данных министерства финансов, установлен на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов.