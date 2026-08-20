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Госдолг США в 40 триллионов долларов не отражает реальных значений

Госдолг США в 40 триллионов долларов не отражает реальных значений - 20.08.2026, ПРАЙМ

Госдолг США в 40 триллионов долларов не отражает реальных значений

Уровень государственного долга США в 40 триллионов долларов не отражает реальных значений, утверждает глава американского минфина Скотт Бессент. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:25+0300

2026-08-20T22:25+0300

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ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Уровень государственного долга США в 40 триллионов долларов не отражает реальных значений, утверждает глава американского минфина Скотт Бессент. "Да, 40 триллионов это большая сумма. Она меньше, если посмотреть на объем долга, находящегося в публичном обращении, поскольку значительная его часть находится у наших фондов социального обеспечения и других государственных структур. Думаю, приведенные цифры сейчас уже не соответствуют фактическим показателям", - заявил Бессент журналистам. Министр добавил, что США намерены работать над сокращением бюджетного дефицита. По его словам, нынешние показатели уже могут быть неактуальны из-за значительных возвратов таможенных пошлин после решения суда. При этом Бессент выразил уверенность, что поступления от пошлин вернутся к уровню прошлого года или превысят его. Госдолг США в четверг впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов. При этом установленный законом предел госдолга США, как следует из данных министерства финансов, установлен на уровне 41 триллиона 103 миллиардов долларов.

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мировая экономика, сша, скотт бессент