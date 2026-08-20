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В Госдуме рассказали, как вернуть деньги за отмененный авиарейс

В Госдуме рассказали, как вернуть деньги за отмененный авиарейс - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как вернуть деньги за отмененный авиарейс

Если рейс отменен или задержан более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, даже если он был куплен по "невозвратному"... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:03+0300

2026-08-20T09:03+0300

2026-08-20T09:14+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Если рейс отменен или задержан более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета, даже если он был куплен по "невозвратному" тарифу, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Игошин. "Если рейс отменен или задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, это является основанием для вынужденного отказа от перевозки (пункт 227 ФАП-82). Именно с этого порога у вас возникает право на полный возврат стоимости билета, даже если вы приобретали его по "невозвратному" тарифу. Это прямое требование пункта 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ", - сказал Игошин. Он отметил, что такие изменения в федеральные авиационные правила вступили в силу с 1 марта 2026 года. Депутат рассказал, что отношения между пассажиром и авиакомпанией регулируются в том числе законом "О защите прав потребителей", что дает человеку право требовать не только возврата средств, но и компенсации морального вреда, а также возмещения убытков в полном объеме сверх стоимости билета. "Первое, что необходимо сделать на месте, - зафиксировать факт события. Вам следует немедленно обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и потребовать отметку в билете или справку об отмене рейса. Этот документ понадобится для подачи претензии о возмещении убытков", - посоветовал Игошин. По его словам, в зависимости от времени ожидания перевозчик обязан предоставить вам бесплатный набор услуг: от двух часов - прохладительные напитки и два телефонных звонка (или e-mail-сообщения), от четырех часов (и далее каждые шесть часов днем) - горячее питание, а от восьми часов днем или шести часов ночью - размещение в гостинице с трансфером туда и обратно, а также бесплатное хранение багажа. "Все эти услуги предоставляются за счет авиакомпании. Для пассажиров с детьми до семи лет должна быть обеспечена комната матери и ребенка вне зависимости от времени ожидания", - подчеркнул парламентарий. Игошин также сообщил, что помимо возврата билета, можно подать претензию о возмещении реальных убытков: сорванная деловая поездка, аренда жилья и так далее, к претензии прилагаются подтверждающие документы и справка об отмене рейса, а срок подачи претензии по внутренним перевозкам - шесть месяцев. "Также вы вправе требовать штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки (но не более 50% стоимости билета). Важное уточнение: если задержка вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, например, погодными условиями, этот штраф не взыскивается - авиакомпания освобождается от ответственности в этой части", - добавил он. Законодатель подчеркнул, что при отказе авиакомпании удовлетворять законные требования, можно обратиться в Роспотребнадзор - в том числе в Единый консультационный центр - или в транспортную прокуратуру, ведь эти ведомства защищают права потребителей.

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бизнес, россия, госдума, роспотребнадзор