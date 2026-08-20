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Россия удвоила импорт казахстанских помидоров - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Россия удвоила импорт казахстанских помидоров
Россия удвоила импорт казахстанских помидоров - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия удвоила импорт казахстанских помидоров
Россия в январе-июне увеличила импорт помидоров из Казахстана в два раза в годовом выражении - поставки достигли 20,7 миллиона долларов, следует из данных... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:40+0300
2026-08-20T17:23+0300
россия
казахстан
узбекистан
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июне увеличила импорт помидоров из Казахстана в два раза в годовом выражении - поставки достигли 20,7 миллиона долларов, следует из данных местного таможенного ведомства, которые изучило РИА Новости. Также ведомство зафиксировало положительную динамику по капусте - спрос на импорт со стороны России увеличился почти в 1,5 раза, до 6,2 миллиона долларов. При этом страна довольно заметно сократила покупки картофеля: импорт просел в 5 раз и составила всего 183,7 тысячи долларов. Небольшая отрицательная динамика была зафиксирована и по огурцам: поставки в денежном выражении просели на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года, составив 8,6 миллиона долларов. Россия для Казахстана является одним из ключевых рынков сбыта овощей. Так, в отчетном периоде на страну пришлось 99% казахстанского экспорта помидоров, 95% - капусты и почти весь объем экспорта огурцов. При этом по картофелю доля России незначительна - около 1%. В основном казахстанский картофель уходит в соседний Узбекистан, доля которого составляет 81%.
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россия, казахстан, узбекистан
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН
16:40 20.08.2026 (обновлено: 17:23 20.08.2026)
 
Россия удвоила импорт казахстанских помидоров

Россия за полгода увеличила импорт помидоров из Казахстана до 20,7 миллиона долларов

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПомидоры в тепличном хозяйстве
Помидоры в тепличном хозяйстве - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в январе-июне увеличила импорт помидоров из Казахстана в два раза в годовом выражении - поставки достигли 20,7 миллиона долларов, следует из данных местного таможенного ведомства, которые изучило РИА Новости.
Также ведомство зафиксировало положительную динамику по капусте - спрос на импорт со стороны России увеличился почти в 1,5 раза, до 6,2 миллиона долларов.
При этом страна довольно заметно сократила покупки картофеля: импорт просел в 5 раз и составила всего 183,7 тысячи долларов. Небольшая отрицательная динамика была зафиксирована и по огурцам: поставки в денежном выражении просели на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года, составив 8,6 миллиона долларов.
Россия для Казахстана является одним из ключевых рынков сбыта овощей. Так, в отчетном периоде на страну пришлось 99% казахстанского экспорта помидоров, 95% - капусты и почти весь объем экспорта огурцов. При этом по картофелю доля России незначительна - около 1%. В основном казахстанский картофель уходит в соседний Узбекистан, доля которого составляет 81%.
 
РОССИЯКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАН
 
 
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