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В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС
В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС
Устойчивое партнерство в рамках БРИКС нельзя основывать только на традиционный торговле, новая инфраструктура сотрудничества стран альянса должна включать... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:11+0300
2026-08-20T11:11+0300
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мировая экономика
индия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Устойчивое партнерство в рамках БРИКС нельзя основывать только на традиционный торговле, новая инфраструктура сотрудничества стран альянса должна включать цифровые технологии, финансовые механизмы, инновации, заявил РИА Новости президент Индийского культурно-национального центра "Сита", глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.
"Сегодня устойчивое партнерство стран БРИКС невозможно представить только через традиционную торговлю. Новая инфраструктура сотрудничества должна включать цифровые технологии, финансовые механизмы, инновации и человеческие связи", - сказал он в кулуарах форума БРИКС на фестивале "День Индии-2026".
Индия, по его словам, имеет большой опыт развития цифровой общественной инфраструктуры и финтех-решений. "Эти технологии помогают миллионам людей получать доступ к современным финансовым сервисам и создают новые возможности для бизнеса", - заметил собеседник агентства.
"Для стран БРИКС одним из ключевых направлений является развитие эффективных механизмов трансграничных платежей, использование национальных валют и создание более удобной финансовой среды для предпринимателей", - добавил Котвани.
Он также отметил, что предстоящий осенью саммит БРИКС под председательством Индии основан на важном философском принципе "Весь мир - одна семья".
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мировая экономика, индия
В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС
Глава IBA Котвани: устойчивое партнерство стран БРИКС нельзя основывать только на торговле
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Устойчивое партнерство в рамках БРИКС нельзя основывать только на традиционный торговле, новая инфраструктура сотрудничества стран альянса должна включать цифровые технологии, финансовые механизмы, инновации, заявил РИА Новости президент Индийского культурно-национального центра "Сита", глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.
"Сегодня устойчивое партнерство стран БРИКС невозможно представить только через традиционную торговлю. Новая инфраструктура сотрудничества должна включать цифровые технологии, финансовые механизмы, инновации и человеческие связи", - сказал он в кулуарах форума БРИКС на фестивале "День Индии-2026".
Индия, по его словам, имеет большой опыт развития цифровой общественной инфраструктуры и финтех-решений. "Эти технологии помогают миллионам людей получать доступ к современным финансовым сервисам и создают новые возможности для бизнеса", - заметил собеседник агентства.
"Для стран БРИКС одним из ключевых направлений является развитие эффективных механизмов трансграничных платежей, использование национальных валют и создание более удобной финансовой среды для предпринимателей", - добавил Котвани.
Он также отметил, что предстоящий осенью саммит БРИКС под председательством Индии основан на важном философском принципе "Весь мир - одна семья".