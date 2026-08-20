Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/indija-872537732.html
В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС
В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС
Устойчивое партнерство в рамках БРИКС нельзя основывать только на традиционный торговле, новая инфраструктура сотрудничества стран альянса должна включать... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:11+0300
2026-08-20T11:11+0300
мировая экономика
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872537732.jpg?1787213468
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Устойчивое партнерство в рамках БРИКС нельзя основывать только на традиционный торговле, новая инфраструктура сотрудничества стран альянса должна включать цифровые технологии, финансовые механизмы, инновации, заявил РИА Новости президент Индийского культурно-национального центра "Сита", глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани. "Сегодня устойчивое партнерство стран БРИКС невозможно представить только через традиционную торговлю. Новая инфраструктура сотрудничества должна включать цифровые технологии, финансовые механизмы, инновации и человеческие связи", - сказал он в кулуарах форума БРИКС на фестивале "День Индии-2026". Индия, по его словам, имеет большой опыт развития цифровой общественной инфраструктуры и финтех-решений. "Эти технологии помогают миллионам людей получать доступ к современным финансовым сервисам и создают новые возможности для бизнеса", - заметил собеседник агентства. "Для стран БРИКС одним из ключевых направлений является развитие эффективных механизмов трансграничных платежей, использование национальных валют и создание более удобной финансовой среды для предпринимателей", - добавил Котвани. Он также отметил, что предстоящий осенью саммит БРИКС под председательством Индии основан на важном философском принципе "Весь мир - одна семья".
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия
Мировая экономика, ИНДИЯ
11:11 20.08.2026
 
В Индии рассказали о новой инфраструктуре сотрудничества стран БРИКС

Глава IBA Котвани: устойчивое партнерство стран БРИКС нельзя основывать только на торговле

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Устойчивое партнерство в рамках БРИКС нельзя основывать только на традиционный торговле, новая инфраструктура сотрудничества стран альянса должна включать цифровые технологии, финансовые механизмы, инновации, заявил РИА Новости президент Индийского культурно-национального центра "Сита", глава Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.
"Сегодня устойчивое партнерство стран БРИКС невозможно представить только через традиционную торговлю. Новая инфраструктура сотрудничества должна включать цифровые технологии, финансовые механизмы, инновации и человеческие связи", - сказал он в кулуарах форума БРИКС на фестивале "День Индии-2026".
Индия, по его словам, имеет большой опыт развития цифровой общественной инфраструктуры и финтех-решений. "Эти технологии помогают миллионам людей получать доступ к современным финансовым сервисам и создают новые возможности для бизнеса", - заметил собеседник агентства.
"Для стран БРИКС одним из ключевых направлений является развитие эффективных механизмов трансграничных платежей, использование национальных валют и создание более удобной финансовой среды для предпринимателей", - добавил Котвани.
Он также отметил, что предстоящий осенью саммит БРИКС под председательством Индии основан на важном философском принципе "Весь мир - одна семья".
 
Мировая экономикаИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала