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Индия и Россия укрепят сотрудничество в машиностроении на "Иннопроме"

Индия и Россия укрепят сотрудничество в машиностроении на "Иннопроме" - 20.08.2026, ПРАЙМ

Индия и Россия укрепят сотрудничество в машиностроении на "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром. Индия", которая впервые пройдет в республике, объединит индийские и российские компании в области машиностроения, | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T14:19+0300

2026-08-20T14:19+0300

2026-08-20T14:19+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Международная промышленная выставка "Иннопром. Индия", которая впервые пройдет в республике, объединит индийские и российские компании в области машиностроения, цифровых технологий и энергетики, заявил посол Индии в России Винай Кумар. По его словам, сегодня перед странами стоят общие вызовы в области чистой энергетики, климатических изменений, устойчивого развития городов, продовольственной и водной безопасности, а также надежности инфраструктуры. В этих условиях важно делиться опытом, и "мы готовы им делиться", подчеркнул дипломат на пленарном заседании Форума БРИКС в рамках фестиваля "День Индии". "Как особые и привилегированные стратегические партнеры, Индия и Россия активно взаимодействуют во всех этих направлениях", - сказал Винай Кумар. Он отметил, что конкретным примером такого взаимодействия станет выставка "Иннопром", которая пройдет в Нью-Дели с 9 по 11 сентября. "Иннопром. Индия" нацелена на то, чтобы собрать вместе российские и индийские компании в области машиностроения, горнодобывающей промышленности, металлургии, креативных индустрий, химической отрасли, цифровых технологий, энергетики и передового производства", - рассказал посол. Как уточнил дипломат, в рамках форума будут установлены прямые деловые контакты, диверсифицированы цепочки поставок, определены новые рынки и сформированы новые партнерства в промышленности. Важную роль в этом сыграет участие предприятий из Индии и стран АСЕАН, заключил он.

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россия, индия, иннопром, асеан