"Напрасно тратились": Китай догоняет США в гонке ИИ
Bloomberg: китайские ИИ-модели сравнялись в качестве с американскими, но обходятся дешевле
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Китай стремительно сокращает разрыв с США в глобальной гонке искусственного интеллекта, пишет Bloomberg Businessweek. По ряду ключевых показателей — использованию и стоимости — КНР уже выходит вперед. Это вызывает обеспокоенность у OpenAI и Anthropic, чьи триллионные оценки основаны на предположениях о технологическом превосходстве.
Несмотря на ограничения США на поставку чипов, новые модели китайских компаний заметно прогрессируют. Последний пример — Kimi K3 от Moonshot, почти сравнявшаяся с лучшей моделью Anthropic, но значительно дешевле. По данным Artificial Analysis, Kimi K3 занимает шестое место в рейтинге практических задач по программированию.
"Учитывая стремительную эволюцию каждого нового релиза в этой гонке за инновациями, маловероятно, что одна лаборатория долго удержится впереди. Все они рано или поздно будут догнаны другими", — заявил Bloomberg профессор информатики Руслан Салахутдинов, который обучал основателя Moonshot Яна Чжилина.
Китайские разработки становятся популярнее американских. Модели Alibaba за полгода накопили более 3 млрд скачиваний, обойдя Meta* и Alphabet. Почти 200 американских компаний, включая Airbnb и Coinbase, уже используют китайские модели на локальных серверах, несмотря на риски запрета. Оценка Anthropic составляет 965 миллиардов долларов и, Moonshot — 35 миллиардов долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.