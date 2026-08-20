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"Напрасно тратились": Китай догоняет США в гонке ИИ

"Напрасно тратились": Китай догоняет США в гонке ИИ - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Напрасно тратились": Китай догоняет США в гонке ИИ

Китай стремительно сокращает разрыв с США в глобальной гонке искусственного интеллекта, пишет Bloomberg Businessweek. По ряду ключевых показателей —... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:48+0300

2026-08-20T12:48+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Китай стремительно сокращает разрыв с США в глобальной гонке искусственного интеллекта, пишет Bloomberg Businessweek. По ряду ключевых показателей — использованию и стоимости — КНР уже выходит вперед. Это вызывает обеспокоенность у OpenAI и Anthropic, чьи триллионные оценки основаны на предположениях о технологическом превосходстве.Несмотря на ограничения США на поставку чипов, новые модели китайских компаний заметно прогрессируют. Последний пример — Kimi K3 от Moonshot, почти сравнявшаяся с лучшей моделью Anthropic, но значительно дешевле. По данным Artificial Analysis, Kimi K3 занимает шестое место в рейтинге практических задач по программированию."Учитывая стремительную эволюцию каждого нового релиза в этой гонке за инновациями, маловероятно, что одна лаборатория долго удержится впереди. Все они рано или поздно будут догнаны другими", — заявил Bloomberg профессор информатики Руслан Салахутдинов, который обучал основателя Moonshot Яна Чжилина.Китайские разработки становятся популярнее американских. Модели Alibaba за полгода накопили более 3 млрд скачиваний, обойдя Meta* и Alphabet. Почти 200 американских компаний, включая Airbnb и Coinbase, уже используют китайские модели на локальных серверах, несмотря на риски запрета. Оценка Anthropic составляет 965 миллиардов долларов и, Moonshot — 35 миллиардов долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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технологии, китай, meta, openai, сша, мировая экономика, bloomberg