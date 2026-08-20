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"ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатского края в Харбин - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатского края в Харбин
"ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатского края в Харбин - 20.08.2026, ПРАЙМ
"ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатского края в Харбин
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг— РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатского края в китайский Харбин при наличии спроса со стороны... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T04:50+0300
2026-08-20T04:50+0300
бизнес
туризм
россия
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харбин
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг— РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатского края в китайский Харбин при наличии спроса со стороны пассажиров, сообщил заместитель генерального директора перевозчика Сергей Крупнов. Первый рейс из международного аэропорта "Елизово" в Харбин планируется запустить 24 октября, он будет выполняться по субботам. "Мы готовы подтвердить техническую возможность второго рейса, если в этом будет необходимость у пассажиров", — сказал Крупнов на пресс-конференции. По его словам, первый рейс будет выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100, время в пути составит около 3,5 часа. Первые три ряда салона оборудованы креслами с увеличенным пространством для ног. Авиакомпания также рассматривает возможность включить для пассажиров специальное меню от камчатских шеф-поваров. В настоящее время международные рейсы из Камчатского края не выполняются.
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бизнес, туризм, россия, камчатский край, харбин, ираэро
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Камчатский край, Харбин, Ираэро
04:50 20.08.2026
 
"ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатского края в Харбин

Авиакомпания "ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатки в Харбин

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг— РИА Новости. Авиакомпания "ИрАэро" готова запустить второй рейс из Камчатского края в китайский Харбин при наличии спроса со стороны пассажиров, сообщил заместитель генерального директора перевозчика Сергей Крупнов.
Первый рейс из международного аэропорта "Елизово" в Харбин планируется запустить 24 октября, он будет выполняться по субботам.
"Мы готовы подтвердить техническую возможность второго рейса, если в этом будет необходимость у пассажиров", — сказал Крупнов на пресс-конференции.
По его словам, первый рейс будет выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100, время в пути составит около 3,5 часа. Первые три ряда салона оборудованы креслами с увеличенным пространством для ног.
Авиакомпания также рассматривает возможность включить для пассажиров специальное меню от камчатских шеф-поваров.
В настоящее время международные рейсы из Камчатского края не выполняются.
 
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