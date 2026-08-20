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Иран ответил на объявление Трампом экономической войны
Иран ответил на объявление Трампом экономической войны - 20.08.2026, ПРАЙМ
Иран ответил на объявление Трампом экономической войны
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал экономическую операцию США против Тегерана отвлекающим маневром от собственного кризиса Штатов, который приведет к еще... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:44+0300
2026-08-20T09:44+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал экономическую операцию США против Тегерана отвлекающим маневром от собственного кризиса Штатов, который приведет к еще большему поражению Вашингтона. "Так называемый "экономический День "Д" - это отвлекающий маневр от собственного кризиса Америки: беспрецедентного долга и растущих процентных ставок. Усиление мер, потерпевших неудачу, приведет лишь к еще большему поражению - и враждебности со стороны иранцев. Экономический терроризм США угрожает глобальной экономике и суверенитету во всем мире", - написал Аракчи на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп назвал экономическую операцию против Ирана "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Он заявил, что это будет экономический День "Д" - по аналогии с датой высадки союзных войск в Нормандии.
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мировая экономика, сша, иран, аббас аракчи, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Иран ответил на объявление Трампом экономической войны
Аракчи: экономическая операция Трампа против Ирана приведет к еще большему разгрому США