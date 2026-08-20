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В Иране назвали санкции США экономическим терроризмом
В Иране назвали санкции США экономическим терроризмом - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Иране назвали санкции США экономическим терроризмом
МИД Ирана после заявления властей США об экономической операции против Тегерана назвал санкции Вашингтона экономическим терроризмом. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T18:10+0300
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ТЕГЕРАН, 20 авг - ПРАЙМ. МИД Ирана после заявления властей США об экономической операции против Тегерана назвал санкции Вашингтона экономическим терроризмом. Ранее власти США объявили о начале экономической операции против Ирана, призвав союзников присоединиться к Вашингтону. "Безусловно, экономические санкции США против Ирана, которые поставят под удар основополагающие права каждого иранского гражданина, сродни экономическому терроризму и преступлению против человечности", - говорится в заявлении МИД Ирана.
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мировая экономика, иран, сша, вашингтон, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, МИД
В Иране назвали санкции США экономическим терроризмом
МИД Ирана: экономические санкции США против Тегерана сродни экономическому терроризму