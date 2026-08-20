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"Есть две схемы". Какая зарплата нужна для покупки квартиры в Подмосковье

"Есть две схемы". Какая зарплата нужна для покупки квартиры в Подмосковье - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Есть две схемы". Какая зарплата нужна для покупки квартиры в Подмосковье

Купить собственную квартиру в Подмосковье при нынешних ипотечных ставках для семьи без льготной программы становится серьезной финансовой нагрузкой. Разница... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T05:05+0300

2026-08-20T05:05+0300

2026-08-20T05:05+0300

недвижимость

бизнес

московская область

мнения аналитиков

семейная ипотека

ипотека

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Купить собственную квартиру в Подмосковье при нынешних ипотечных ставках для семьи без льготной программы становится серьезной финансовой нагрузкой. Разница между рыночной ипотекой и семейной программой при этом настолько велика, что фактически меняет требования к доходу заемщиков. Разбираемся, сколько должна зарабатывать семья, чтобы позволить себе типовую двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров.Сколько стоит квартираВозьмем среднюю стоимость жилья в Московской области. По данным Росстата за II квартал 2026 года, квадратный метр на первичном и вторичном рынках региона в среднем стоил 146 470 рублей.Таким образом, квартира площадью 50 квадратных метров обойдется примерно в 7,32 миллиона рублей:146 470 × 50 = 7 323 500 рублей.Для расчетов предположим, что у семьи есть 20% на первоначальный взнос — 1,46 миллиона рублей. В кредит придется взять около 5,86 миллионов рублей.И здесь начинается самое интересное: размер ежемесячного платежа будет радикально отличаться в зависимости от того, доступна ли семье льготная программа.Вариант первый: обычная ипотекаПо данным Единой информационной системы жилищного строительства, средняя ставка по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на конец июля 2026 года составляла около 18,7% годовых.При таких условиях:Почему именно такой доход?Ориентиром финансовой безопасности считается, когда на обслуживание всех кредитов уходит не более 30% совокупного дохода. Если предположить, что у семьи нет других займов, доход должен составлять примерно 305,5 тысяч рублей в месяц.При двух работающих взрослых это около 152,75 тысяч рублей на каждого.Таким образом, стоимость кредита за три десятилетия многократно превышает первоначальную стоимость жилья.Семейная ипотека меняет картинуТеперь рассмотрим тот же самый объект, но с использованием семейной ипотеки. Условие программы в рассматриваемом случае — наличие ребенка в возрасте до шести лет включительно.Ставка составляет 6% годовых.Остальные параметры оставляем без изменений:Ежемесячный платеж в этом случае составляет около 35,1 тысяч рублей — почти в 2,6 раза меньше, чем при рыночной ставке.Соответственно, для соблюдения условного порога в 30% от дохода семье достаточно зарабатывать примерно 117,1 тысяч рублей в месяц.Если работают оба супруга, это около 58,5 тысяч рублей на каждого.Разница — более 188 тысяч рублей доходаСравнение двух вариантов показывает, насколько сильно стоимость денег влияет на доступность жилья.При обычной ипотеке семье требуется около 305,5 тысяч рублей, тогда как при семейной — около 117,1 тысяч рублей.Разница составляет порядка 188,4 тысяч рублей в месяц.Еще сильнее различается итоговая переплата. При рыночной ставке за 30 лет семья выплатит банку почти 33 миллиона рублей, из которых более 27 миллионов рублей придется на проценты. В случае семейной ипотеки общая сумма выплат составит около 12,65 миллионов рублей, а проценты — менее 6,8 миллионов рублей.Получается парадоксальная ситуация: квартира одна и та же, первоначальный взнос одинаковый, срок кредита одинаковый — но стоимость заемных денег полностью меняет финансовую модель покупки.Покупать сейчас или подождать?Для семей, которые имеют право на льготную ипотеку, математика выглядит однозначно привлекательнее. Ставка в 6% существенно снижает и ежемесячную нагрузку, и итоговую переплату.А вот тем, кто не подходит под условия семейной ипотеки, торопиться с покупкой на рыночных условиях стоит далеко не всегда.Ставка 18,7% — это очень высокая стоимость кредита. В такой ситуации одним из вариантов может стать увеличение первоначального взноса за счет накоплений и ожидание более благоприятных условий на ипотечном рынке. При этом деньги, предназначенные для будущего первоначального взноса, можно временно разместить в инструментах с доходностью, соответствующей текущей ситуации на рынке.Главный вывод прост: при покупке квартиры семья платит не только за квадратные метры — она покупает деньги банка на три десятилетия. И чем выше ставка, тем больше разрыв между ценой жилья и его реальной стоимостью для заемщика.Поэтому при нынешних ставках ключевой вопрос для потенциального покупателя звучит уже не "какую квартиру я могу себе позволить?", а "какую стоимость кредита выдержит мой семейный бюджет?"Автор: Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

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Мария Иваткина https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869327013_1245:51:2092:898_100x100_80_0_0_a4cc64e1298f012c2472e41c9b8af448.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Мария Иваткина https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869327013_1245:51:2092:898_100x100_80_0_0_a4cc64e1298f012c2472e41c9b8af448.jpg

недвижимость, бизнес, московская область, мнения аналитиков, семейная ипотека, ипотека