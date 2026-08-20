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Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов

Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов - 20.08.2026, ПРАЙМ

Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов

Кабмин утвердил порядок проведения Федеральным казначейством эксперимента по предоставлению регионам бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:19+0300

2026-08-20T22:19+0300

2026-08-20T22:19+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кабмин утвердил порядок проведения Федеральным казначейством эксперимента по предоставлению регионам бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета не позднее пяти рабочих дней следующего месяца, следует из постановления правительства РФ. "Федеральному казначейству провести в 2026 году эксперимент по предоставлению субъектам Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предусмотренного статьей 93(6) Бюджетного кодекса Российской Федерации, со сроком его возврата не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором указанный кредит предоставлен субъектам Российской Федерации", - говорится в документе. Отмечается, что доклад о ходе проведения эксперимента до 31 марта 2027 года должны предоставить Минфин РФ и Федеральное казначейство.

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