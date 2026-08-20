Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/kabmin-872563381.html
Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов
Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов - 20.08.2026, ПРАЙМ
Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов
Кабмин утвердил порядок проведения Федеральным казначейством эксперимента по предоставлению регионам бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T22:19+0300
2026-08-20T22:19+0300
финансы
банки
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872563381.jpg?1787253544
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кабмин утвердил порядок проведения Федеральным казначейством эксперимента по предоставлению регионам бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета не позднее пяти рабочих дней следующего месяца, следует из постановления правительства РФ. "Федеральному казначейству провести в 2026 году эксперимент по предоставлению субъектам Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предусмотренного статьей 93(6) Бюджетного кодекса Российской Федерации, со сроком его возврата не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором указанный кредит предоставлен субъектам Российской Федерации", - говорится в документе. Отмечается, что доклад о ходе проведения эксперимента до 31 марта 2027 года должны предоставить Минфин РФ и Федеральное казначейство.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, минфин рф, минфин
Финансы, Банки, Минфин РФ, Минфин
22:19 20.08.2026
 
Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов

Кабмин утвердил порядок предоставления регионам бюджетных кредитов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Кабмин утвердил порядок проведения Федеральным казначейством эксперимента по предоставлению регионам бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета не позднее пяти рабочих дней следующего месяца, следует из постановления правительства РФ.
"Федеральному казначейству провести в 2026 году эксперимент по предоставлению субъектам Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предусмотренного статьей 93(6) Бюджетного кодекса Российской Федерации, со сроком его возврата не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором указанный кредит предоставлен субъектам Российской Федерации", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад о ходе проведения эксперимента до 31 марта 2027 года должны предоставить Минфин РФ и Федеральное казначейство.
 
ФинансыБанкиМинфин РФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала