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В Узбекистане предложили "Камазу" создать школу для автозавода

В Узбекистане предложили "Камазу" создать школу для автозавода - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане предложили "Камазу" создать школу для автозавода

Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило ПАО "КамАЗ" создать в республике школу автомобилестроения, где будут готовить специалистов для предприятий | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:09+0300

2026-08-20T09:09+0300

2026-08-20T09:16+0300

бизнес

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камаз

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ТАШКЕНТ, 20 авг - ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило ПАО "КамАЗ" создать в республике школу автомобилестроения, где будут готовить специалистов для предприятий российского автозавода, сообщает пресс-служба агентства. По данным пресс-службы, представители филиала агентства в Навоийской области республики и руководства КамАЗа обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. "Определены направления организации "Международной школы автомобилестроения" в Хатырчинском районе, предусматривающей профессиональное обучение в соответствии с современными требованиями", - говорится в сообщении агентства для СМИ. В ведомстве уточнили, что выпускникам школы будут выдавать свидетельства, признаваемые в России для работы на автомобильных заводах в РФ, в первую очередь на КамАЗе. Стороны обсудили внедрение дуальной системы образования совместно с техникумами в Узбекистане, которая позволит сочетать теоретическую подготовку с получением практических навыков. "Отдельное внимание на встрече было уделено механизмам безопасного и организованного направления граждан Узбекистана на работу на предприятия ПАО "Камаз", - добавили в агентстве. В марте 2025 года агентство и КамАЗ подписали соглашение о сотрудничестве по организационному набору в Узбекистане специалистов для предприятий автозавода. КамАЗ также планировал вести в Узбекистане обучение базовым навыкам по востребованным профессиям для местных граждан, которых планируется привлечь на работу в России. По данным узбекской стороны, в настоящее время на предприятиях "Камаза" в рамках оргнабора работают около 500 граждан Узбекистана.

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