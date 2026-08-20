https://1prime.ru/20260820/kamaz-872531788.html
В Узбекистане предложили "Камазу" создать школу для автозавода
В Узбекистане предложили "Камазу" создать школу для автозавода - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане предложили "Камазу" создать школу для автозавода
Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило ПАО "КамАЗ" создать в республике школу автомобилестроения, где будут готовить специалистов для предприятий | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:09+0300
2026-08-20T09:09+0300
2026-08-20T09:16+0300
бизнес
россия
узбекистан
камаз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872531788.jpg?1787206600
ТАШКЕНТ, 20 авг - ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило ПАО "КамАЗ" создать в республике школу автомобилестроения, где будут готовить специалистов для предприятий российского автозавода, сообщает пресс-служба агентства. По данным пресс-службы, представители филиала агентства в Навоийской области республики и руководства КамАЗа обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. "Определены направления организации "Международной школы автомобилестроения" в Хатырчинском районе, предусматривающей профессиональное обучение в соответствии с современными требованиями", - говорится в сообщении агентства для СМИ. В ведомстве уточнили, что выпускникам школы будут выдавать свидетельства, признаваемые в России для работы на автомобильных заводах в РФ, в первую очередь на КамАЗе. Стороны обсудили внедрение дуальной системы образования совместно с техникумами в Узбекистане, которая позволит сочетать теоретическую подготовку с получением практических навыков. "Отдельное внимание на встрече было уделено механизмам безопасного и организованного направления граждан Узбекистана на работу на предприятия ПАО "Камаз", - добавили в агентстве. В марте 2025 года агентство и КамАЗ подписали соглашение о сотрудничестве по организационному набору в Узбекистане специалистов для предприятий автозавода. КамАЗ также планировал вести в Узбекистане обучение базовым навыкам по востребованным профессиям для местных граждан, которых планируется привлечь на работу в России. По данным узбекской стороны, в настоящее время на предприятиях "Камаза" в рамках оргнабора работают около 500 граждан Узбекистана.
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, узбекистан, камаз
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Камаз
В Узбекистане предложили "Камазу" создать школу для автозавода
Агентство миграции Узбекистана предложило "Камазу" создать в стране школу для автозавода
ТАШКЕНТ, 20 авг - ПРАЙМ. Агентство миграции при кабмине Узбекистана предложило ПАО "КамАЗ" создать в республике школу автомобилестроения, где будут готовить специалистов для предприятий российского автозавода, сообщает пресс-служба агентства.
По данным пресс-службы, представители филиала агентства в Навоийской области республики и руководства КамАЗа обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
"Определены направления организации "Международной школы автомобилестроения" в Хатырчинском районе, предусматривающей профессиональное обучение в соответствии с современными требованиями", - говорится в сообщении агентства для СМИ.
В ведомстве уточнили, что выпускникам школы будут выдавать свидетельства, признаваемые в России для работы на автомобильных заводах в РФ, в первую очередь на КамАЗе.
Стороны обсудили внедрение дуальной системы образования совместно с техникумами в Узбекистане, которая позволит сочетать теоретическую подготовку с получением практических навыков. "Отдельное внимание на встрече было уделено механизмам безопасного и организованного направления граждан Узбекистана на работу на предприятия ПАО "Камаз", - добавили в агентстве.
В марте 2025 года агентство и КамАЗ подписали соглашение о сотрудничестве по организационному набору в Узбекистане специалистов для предприятий автозавода. КамАЗ также планировал вести в Узбекистане обучение базовым навыкам по востребованным профессиям для местных граждан, которых планируется привлечь на работу в России. По данным узбекской стороны, в настоящее время на предприятиях "Камаза" в рамках оргнабора работают около 500 граждан Узбекистана.