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Более 15 тысяч единиц техники КАМАЗ работает в парке столичного транспорта

Более 15 тысяч единиц техники КАМАЗ работает в парке столичного транспорта - 20.08.2026, ПРАЙМ

Более 15 тысяч единиц техники КАМАЗ работает в парке столичного транспорта

Свыше 15 тысяч единиц техники КАМАЗ работает в парке столичного транспорта и городского хозяйства, сообщил член Высшего совета "Единой России", мэр Москвы... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T22:34+0300

2026-08-20T22:34+0300

2026-08-20T22:34+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Свыше 15 тысяч единиц техники КАМАЗ работает в парке столичного транспорта и городского хозяйства, сообщил член Высшего совета "Единой России", мэр Москвы Сергей Собянин по итогам посещения предприятия КАМАЗ в Набережных Челнах. "Парк московского транспорта и городского хозяйства насчитывает свыше 15 тысяч единиц техники КАМАЗ. Наши электробусы - как первую модель, так и новейшую - разработали специалисты научно-технологического центра на основной производственной площадке предприятия в Набережных Челнах. Именно здесь прорабатывается проектная документация, а перспективные модели проходят обкатку и доработку перед запуском в серию", - приводятся слова Собянина в сообщении на сайте партии "Единая Россия". Мэр отметил, что основные работы по сборке электробусов выполняются на дочернем предприятии КАМАЗа в Нефтекамске, а завершается производственный цикл создания экологичных машин на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве. "Важно, что доля российского оборудования и комплектующих в электробусах составляет почти 95%. Производственные площадки поставщиков расположены в республиках Башкортостан и Татарстан, Московской, Ульяновской, Костромской, Владимирской и Нижегородской областях", - подчеркнул Собянин. Он добавил, что тяговые аккумуляторные батареи выпускают в ОЭЗ "Технополис Москва", а уже до конца года в ТиНАО откроется одно из крупнейших в стране предприятий по производству этой инновационной продукции.

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