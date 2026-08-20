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Первый международный рейс из Камчатки в Харбин запустят 24 октября
Первый международный рейс из Камчатки в Харбин запустят 24 октября - 20.08.2026, ПРАЙМ
Первый международный рейс из Камчатки в Харбин запустят 24 октября
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг — РИА Новости. Первый международный рейс из нового терминала аэропорта "Елизово" на Камчатке в китайский Харбин запустят 24 октября,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг — РИА Новости. Первый международный рейс из нового терминала аэропорта "Елизово" на Камчатке в китайский Харбин запустят 24 октября, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Сергей Крупнов.
"Первый рейс из нового терминала аэропорта на Камчатке в Харбин планируется запустить 24 октября, это первый день осенних каникул", - сказал Крупнов на пресс-конференции.
По его словам, рейсы будут выполняться по субботам утром, что позволит пассажирам использовать аэропорт Харбина в том числе как пересадочный пункт для дальнейших перелетов по Азии.
Стоимость перелета из Камчатского края в Харбин составит около 50 тысяч рублей в обе стороны, отметил Крупнов. По его словам, рейсы субсидируются с обеих сторон — правительством Камчатского края и провинцией Хэйлунцзян.
В настоящее время международные рейсы из аэропорта "Елизово" не выполняются.
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Первый международный рейс из Камчатки в Харбин запустят 24 октября
Первый международный рейс из аэропорта "Елизово" в Харбин запустят 24 октября
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг — РИА Новости. Первый международный рейс из нового терминала аэропорта "Елизово" на Камчатке в китайский Харбин запустят 24 октября, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании "ИрАэро" Сергей Крупнов.
"Первый рейс из нового терминала аэропорта на Камчатке в Харбин планируется запустить 24 октября, это первый день осенних каникул", - сказал Крупнов на пресс-конференции.
По его словам, рейсы будут выполняться по субботам утром, что позволит пассажирам использовать аэропорт Харбина в том числе как пересадочный пункт для дальнейших перелетов по Азии.
Стоимость перелета из Камчатского края в Харбин составит около 50 тысяч рублей в обе стороны, отметил Крупнов. По его словам, рейсы субсидируются с обеих сторон — правительством Камчатского края и провинцией Хэйлунцзян.
В настоящее время международные рейсы из аэропорта "Елизово" не выполняются.