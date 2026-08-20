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Любители могут ловить тунца на Камчатке без специальных разрешений
Любители могут ловить тунца на Камчатке без специальных разрешений - 20.08.2026, ПРАЙМ
Любители могут ловить тунца на Камчатке без специальных разрешений
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Любители могут ловить тихоокеанского голубого тунца на Камчатке для личного употребления без специальных разрешений, однако | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T04:38+0300
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камчатка
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Любители могут ловить тихоокеанского голубого тунца на Камчатке для личного употребления без специальных разрешений, однако перерабатывать такую рыбу и продавать продукцию из нее нельзя, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Голицын.
Как сообщили ранее в "КамчатНИРО", вылов тихоокеанского голубого тунца в устьевых зонах рек Жупанова и Камчатка показывает проникновение этого вида на север до 56 градусов северной широты.
"Поймать его могут любители по принципу "поймал - съел", - сказал Голицын, уточнив, что для любительского вылова тунца не требуется никаких документов и не установлена норма вылова.
По его словам, тунец сейчас не относится к объектам промысла, рекомендованного или квотируемого вылова. В промысловом рыболовстве его можно добывать как прилов, однако для выпуска продукции на продажу необходимо наличие соответствующих норм выхода продукции, а для тунца они, по словам Голицына, не установлены.
"Переработать и продать нельзя", - подчеркнул он.
Голицын отметил, что предприятия, которые захотят использовать тунца в переработке, должны будут отдельно провести работы по установлению норм выхода продукции. При этом рыбу можно использовать для личного употребления или коллективного питания либо отпустить.
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бизнес, россия, камчатка
Любители могут ловить тунца на Камчатке без специальных разрешений
Член Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Голицын: любительский вылов тунца запрещен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг - РИА Новости. Любители могут ловить тихоокеанского голубого тунца на Камчатке для личного употребления без специальных разрешений, однако перерабатывать такую рыбу и продавать продукцию из нее нельзя, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Голицын.
Как сообщили ранее в "КамчатНИРО", вылов тихоокеанского голубого тунца в устьевых зонах рек Жупанова и Камчатка показывает проникновение этого вида на север до 56 градусов северной широты.
"Поймать его могут любители по принципу "поймал - съел", - сказал Голицын, уточнив, что для любительского вылова тунца не требуется никаких документов и не установлена норма вылова.
По его словам, тунец сейчас не относится к объектам промысла, рекомендованного или квотируемого вылова. В промысловом рыболовстве его можно добывать как прилов, однако для выпуска продукции на продажу необходимо наличие соответствующих норм выхода продукции, а для тунца они, по словам Голицына, не установлены.
"Переработать и продать нельзя", - подчеркнул он.
Голицын отметил, что предприятия, которые захотят использовать тунца в переработке, должны будут отдельно провести работы по установлению норм выхода продукции. При этом рыбу можно использовать для личного употребления или коллективного питания либо отпустить.