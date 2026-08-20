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Казахстан планирует в 2027 году ввести 845 МВт новых энергомощностей

Казахстан планирует в 2027 году ввести 845 МВт новых энергомощностей - 20.08.2026, ПРАЙМ

Казахстан планирует в 2027 году ввести 845 МВт новых энергомощностей

Казахстан планирует в 2027 году ввести в работу 845 МВт новых энергомощностей, это позволит покрыть потребности страны в электричестве уже в первом квартале... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T08:11+0300

2026-08-20T08:11+0300

2026-08-20T08:11+0300

газ

казахстан

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АСТАНА, 20 авг - ПРАЙМ. Казахстан планирует в 2027 году ввести в работу 845 МВт новых энергомощностей, это позволит покрыть потребности страны в электричестве уже в первом квартале следующего года, сообщает министерство энергетики республики. "В 2027 году в Казахстане планируется ввести 845 МВт новых энергомощностей... Ввод новых мощностей позволит уже в I квартале 2027 года покрыть потребности страны в электроэнергии", - говорится в сообщении. Минэнерго Казахстана ожидает, что к концу 2027 года в стране сформируется профицит электроэнергии в порядка 1,3 миллиарда кВт.ч. В ведомстве уточнили, что, в частности, предусмотрен ввод пяти газотурбинных установок на Жамбылской ГРЭС общей мощностью 210 МВт, парогазовой установки на ТОО "МАЭК" мощностью 160 МВт и других. Кроме того, по данным министерства, планируется реализация проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью 570 МВт. В их числе солнечная электростанция (СЭС) в Алматинской области мощностью 100 МВт, три СЭС в Кызылординской области - 70 МВт, две ветровые электростанции (ВЭС) в Актюбинской области мощностью по 100 МВт каждая, ВЭС в Кызылординской области - 50 МВт, ВЭС в Туркестанской области - 50 МВт, а также две ВЭС в области Абай общей мощностью 100 МВт. В ведомстве напомнили, что в 2026 году в Казахстане ожидается ввод около 2,6 ГВт новых энергомощностей, в частности, планируется ввод четырех газовых электростанций, расширение двух действующих электростанций, а также 10 новых объектов ВИЭ.

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газ, казахстан