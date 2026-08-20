https://1prime.ru/20260820/kazahstan-872538434.html
Казахстан предложил создать международный стандарт на продукты из конины
Казахстан предложил создать международный стандарт на продукты из конины - 20.08.2026, ПРАЙМ
Казахстан предложил создать международный стандарт на продукты из конины
Казахстан предлагает разработать международный стандарт на продукты из конины, сообщает министерство торговли и интеграции республики. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:26+0300
2026-08-20T11:26+0300
2026-08-20T11:26+0300
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АСТАНА, 20 авг - ПРАЙМ. Казахстан предлагает разработать международный стандарт на продукты из конины, сообщает министерство торговли и интеграции республики.
В Астане в рамках пленарного заседания ISO/TC 34/SC 6 "Мясо, птица, рыба, яйца и продукты из них" прошел форум по качеству мясной продукции.
"Главной инициативой Казахстана стало предложение разработать первый международный стандарт ISO на готовые продукты из конины", - говорится в сообщении.
По данным минторга Казахстана, в настоящее время не существует международного документа для данной категории продукции. Отмечается, что это приводит к различиям в требованиях к терминологии, классификации, маркировке и оценке качества и может создавать барьеры для экспорта.
В казахстанском минторге уточнили, что основой будущего стандарта предлагается использовать ГОСТ 34921–2023 "Продукты из конины национальные. Технические условия", документ может охватить традиционные продукты - домашние колбасы казы и шужук, жал (холодный деликатес с конским салом), жая (нарезка из постного мяса), а также копченые и колбасные изделия.
"Казахстан готов сформировать и возглавить международную рабочую группу для подготовки проекта стандарта и его дальнейшего обсуждения со странами-производителями", отметили в минторге республики и сообщили, что в этом году страна участвует в выборах в Совет ISO и намерена увеличить число отечественных экспертов в международных технических комитетах.
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финансы, казахстан, астана
Финансы, КАЗАХСТАН, Астана
Казахстан предложил создать международный стандарт на продукты из конины
Казахстан предложил разработать международный стандарт на продукты из конины
АСТАНА, 20 авг - ПРАЙМ. Казахстан предлагает разработать международный стандарт на продукты из конины, сообщает министерство торговли и интеграции республики.
В Астане в рамках пленарного заседания ISO/TC 34/SC 6 "Мясо, птица, рыба, яйца и продукты из них" прошел форум по качеству мясной продукции.
"Главной инициативой Казахстана стало предложение разработать первый международный стандарт ISO на готовые продукты из конины", - говорится в сообщении.
По данным минторга Казахстана, в настоящее время не существует международного документа для данной категории продукции. Отмечается, что это приводит к различиям в требованиях к терминологии, классификации, маркировке и оценке качества и может создавать барьеры для экспорта.
В казахстанском минторге уточнили, что основой будущего стандарта предлагается использовать ГОСТ 34921–2023 "Продукты из конины национальные. Технические условия", документ может охватить традиционные продукты - домашние колбасы казы и шужук, жал (холодный деликатес с конским салом), жая (нарезка из постного мяса), а также копченые и колбасные изделия.
"Казахстан готов сформировать и возглавить международную рабочую группу для подготовки проекта стандарта и его дальнейшего обсуждения со странами-производителями", отметили в минторге республики и сообщили, что в этом году страна участвует в выборах в Совет ISO и намерена увеличить число отечественных экспертов в международных технических комитетах.