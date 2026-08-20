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"ОТП Банк" запустил SWIFT-переводы в тенге в Казахстан
"ОТП Банк" запустил SWIFT-переводы в тенге в Казахстан - 20.08.2026, ПРАЙМ
"ОТП Банк" запустил SWIFT-переводы в тенге в Казахстан
Переводы в тенге в Казахстан через систему SWIFT стали доступны в "ОТП Банке" ("дочка" венгерского OTP Bank), следует из информации на сайте банка. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T18:04+0300
2026-08-20T18:04+0300
2026-08-20T18:04+0300
банки
финансы
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Переводы в тенге в Казахстан через систему SWIFT стали доступны в "ОТП Банке" ("дочка" венгерского OTP Bank), следует из информации на сайте банка. SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В 2022 году ряд крупных российских банков были отключены от этой системы. При этом в "ОТП Банке" переводы через SWIFT доступны в более чем 50 стран мира. Согласно данным на сайте банка, клиенты кредитной организации могут осуществлять переводы по системе SWIFT в казахстанских тенге. "Переводы в тенге возможны только в Казахстан", - говорится на сайте в разделе, посвященном SWIFT-переводам.
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"ОТП Банк" запустил SWIFT-переводы в тенге в Казахстан
В "ОТП Банке" стали доступны переводы в тенге в Казахстан через SWIFT
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Переводы в тенге в Казахстан через систему SWIFT стали доступны в "ОТП Банке" ("дочка" венгерского OTP Bank), следует из информации на сайте банка.
SWIFT
- международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В 2022 году ряд крупных российских банков были отключены от этой системы. При этом в "ОТП Банке
" переводы через SWIFT доступны в более чем 50 стран мира.
Согласно данным на сайте банка, клиенты кредитной организации могут осуществлять переводы по системе SWIFT в казахстанских тенге.
"Переводы в тенге возможны только в Казахстан", - говорится на сайте в разделе, посвященном SWIFT-переводам.