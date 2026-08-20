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Украина не подала напряжение на линию "Днепровская" для снабжения ЗАЭС

Украина не подала напряжение на линию "Днепровская" для снабжения ЗАЭС - 20.08.2026, ПРАЙМ

Украина не подала напряжение на линию "Днепровская" для снабжения ЗАЭС

Киев до сих пор не подал напряжение на отремонтированную еще в июне высоковольтную линию "Днепровская" для Запорожской АЭС, что делает систему энергоснабжения... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:17+0300

2026-08-20T11:17+0300

2026-08-20T11:22+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Киев до сих пор не подал напряжение на отремонтированную еще в июне высоковольтную линию "Днепровская" для Запорожской АЭС, что делает систему энергоснабжения станции уязвимой, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Пресс-служба утром в четверг сообщала, что Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения 330 киловольт "Ферроспланая-1", задействованы дизель-генераторы. На станции уточняли, что линия была отключена в связи с повреждением. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт была отключена из-за повреждения еще с 24 марта. "Днепровскую" мы отремонтировали и подготовили к вводу еще в июне. Но напряжение Украиной не нее так и не подано" , - сказала Яшина. Он добавила, что подробностей о месте и характере повреждения линии "Ферросплавная-1" пока нет. Яшина отметила, что на станции не единожды обращали внимание на то, что ситуация, когда "Днепровская" не введена в строй делает систему электроснабжения уязвимой.

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газ, киев, украина, запорожская аэс