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Украина не подала напряжение на линию "Днепровская" для снабжения ЗАЭС
Украина не подала напряжение на линию "Днепровская" для снабжения ЗАЭС - 20.08.2026, ПРАЙМ
Украина не подала напряжение на линию "Днепровская" для снабжения ЗАЭС
Киев до сих пор не подал напряжение на отремонтированную еще в июне высоковольтную линию "Днепровская" для Запорожской АЭС, что делает систему энергоснабжения... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:17+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Киев до сих пор не подал напряжение на отремонтированную еще в июне высоковольтную линию "Днепровская" для Запорожской АЭС, что делает систему энергоснабжения станции уязвимой, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Пресс-служба утром в четверг сообщала, что Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения 330 киловольт "Ферроспланая-1", задействованы дизель-генераторы. На станции уточняли, что линия была отключена в связи с повреждением. Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт была отключена из-за повреждения еще с 24 марта. "Днепровскую" мы отремонтировали и подготовили к вводу еще в июне. Но напряжение Украиной не нее так и не подано" , - сказала Яшина. Он добавила, что подробностей о месте и характере повреждения линии "Ферросплавная-1" пока нет. Яшина отметила, что на станции не единожды обращали внимание на то, что ситуация, когда "Днепровская" не введена в строй делает систему электроснабжения уязвимой.
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Газ, Киев, УКРАИНА, Запорожская АЭС
Украина не подала напряжение на линию "Днепровская" для снабжения ЗАЭС
Яшина: Украина до сих пор не подала напряжение на линию "Днепровская" для снабжения ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Киев до сих пор не подал напряжение на отремонтированную еще в июне высоковольтную линию "Днепровская" для Запорожской АЭС, что делает систему энергоснабжения станции уязвимой, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Пресс-служба утром в четверг сообщала, что Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии электроснабжения 330 киловольт "Ферроспланая-1", задействованы дизель-генераторы. На станции уточняли, что линия была отключена в связи с повреждением.
Основная линия "Днепровская" мощностью 750 киловольт была отключена из-за повреждения еще с 24 марта.
"Днепровскую" мы отремонтировали и подготовили к вводу еще в июне. Но напряжение Украиной не нее так и не подано" , - сказала Яшина.
Он добавила, что подробностей о месте и характере повреждения линии "Ферросплавная-1" пока нет. Яшина отметила, что на станции не единожды обращали внимание на то, что ситуация, когда "Днепровская" не введена в строй делает систему электроснабжения уязвимой.