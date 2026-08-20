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На Кипре оценили ущерб от сокращения потока российских туристов - 20.08.2026, ПРАЙМ
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На Кипре оценили ущерб от сокращения потока российских туристов
На Кипре оценили ущерб от сокращения потока российских туристов - 20.08.2026, ПРАЙМ
На Кипре оценили ущерб от сокращения потока российских туристов
Все регионы Кипра пострадали от сокращения потока российских туристов, сообщили РИА Новости в Ассоциации туристических агентств Кипра (ACTTA). | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:41+0300
2026-08-20T11:48+0300
туризм
бизнес
кипр
россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Все регионы Кипра пострадали от сокращения потока российских туристов, сообщили РИА Новости в Ассоциации туристических агентств Кипра (ACTTA). "Масштаб российского рынка был настолько значительным, что изменения затронули все аспекты и все регионы туристической отрасли", - рассказали агентству в ACTTA. В организации сообщили, что число россиян на Кипре достигло пика в 2017 году: тогда число туристов из России составило более 22% от общего числа прибытий на остров. "В целом, в течение пяти последних доковидных лет российский рынок в среднем составлял почти 20% всего рынка, что делало его вторым по количеству прибытий", - сообщили в ассоциации. Как отметили в ACTTA, с 2022 года показатели находятся в диапазоне 45-65 тысяч человек в год, что составляет менее 1,5% от общего туристического потока. В ассоциации добавили, что некоторые районы, в частности, восточное побережье острова и Лимасол, пострадали заметно сильнее. Ранее в Ассоциации риелторов Кипра (CREAA Cyprus) сообщили РИА Новости, что отток российских инвесторов отразился на секторе недвижимости. Рынок в Лимасоле понес наиболее сильный ущерб, а сфера элитной недвижимости восстанавливалась дольше всего.
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192
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туризм, бизнес, кипр, россия
Туризм, Бизнес, КИПР, РОССИЯ
11:41 20.08.2026 (обновлено: 11:48 20.08.2026)
 
На Кипре оценили ущерб от сокращения потока российских туристов

ACTTA: все регионы Кипра пострадали из-за сокращения потока российских туристов

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Все регионы Кипра пострадали от сокращения потока российских туристов, сообщили РИА Новости в Ассоциации туристических агентств Кипра (ACTTA).
"Масштаб российского рынка был настолько значительным, что изменения затронули все аспекты и все регионы туристической отрасли", - рассказали агентству в ACTTA.
В организации сообщили, что число россиян на Кипре достигло пика в 2017 году: тогда число туристов из России составило более 22% от общего числа прибытий на остров.
"В целом, в течение пяти последних доковидных лет российский рынок в среднем составлял почти 20% всего рынка, что делало его вторым по количеству прибытий", - сообщили в ассоциации.
Как отметили в ACTTA, с 2022 года показатели находятся в диапазоне 45-65 тысяч человек в год, что составляет менее 1,5% от общего туристического потока.
В ассоциации добавили, что некоторые районы, в частности, восточное побережье острова и Лимасол, пострадали заметно сильнее.
Ранее в Ассоциации риелторов Кипра (CREAA Cyprus) сообщили РИА Новости, что отток российских инвесторов отразился на секторе недвижимости. Рынок в Лимасоле понес наиболее сильный ущерб, а сфера элитной недвижимости восстанавливалась дольше всего.
 
ТуризмБизнесКИПРРОССИЯ
 
 
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