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Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза
Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза - 20.08.2026, ПРАЙМ
Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза
Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза в годовом выражении – поставки в середине лета этого года составили 4,3 миллиона долларов против 17,8 | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:36+0300
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китай
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза в годовом выражении – поставки в середине лета этого года составили 4,3 миллиона долларов против 17,8 тысячи в тот же месяц годом ранее, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
Также заметную положительную динамику в годовом выражении продемонстрировал ячмень – в июле Китай нарастил его закупки у России почти вчетверо, до 12,1 миллиона долларов. Кроме того, более чем на треть выросли закупки кукурузы – Китай потратил на нее 16,8 миллиона долларов. Вдвое более заметными были поставки овса – его импорт достиг отметки в 2,1 миллиона долларов.
При этом отдельные культуры пользовались меньшим спросом у китайских импортеров. Так, например, закупки гречки снизились за этот же период в 1,4 раза, до 4,9 миллиона долларов.
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россия, китай
Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза
Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай в июле нарастил импорт российской пшеницы в 243 раза в годовом выражении – поставки в середине лета этого года составили 4,3 миллиона долларов против 17,8 тысячи в тот же месяц годом ранее, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
Также заметную положительную динамику в годовом выражении продемонстрировал ячмень – в июле Китай нарастил его закупки у России почти вчетверо, до 12,1 миллиона долларов. Кроме того, более чем на треть выросли закупки кукурузы – Китай потратил на нее 16,8 миллиона долларов. Вдвое более заметными были поставки овса – его импорт достиг отметки в 2,1 миллиона долларов.
При этом отдельные культуры пользовались меньшим спросом у китайских импортеров. Так, например, закупки гречки снизились за этот же период в 1,4 раза, до 4,9 миллиона долларов.