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Китай увеличил импорт российской свинины почти на треть
Китай увеличил импорт российской свинины почти на треть - 20.08.2026, ПРАЙМ
Китай увеличил импорт российской свинины почти на треть
Китай увеличил импорт российской свинины в месячном выражении на 29% - сумма поставок достигла 11,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного управления... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:55+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай увеличил импорт российской свинины в месячном выражении на 29% - сумма поставок достигла 11,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. Спрос на российский экспорт мясных субпродуктов остался примерно на уровне предшествующего месяца - 13,3 миллиона долларов. Положительная динамика была и у поставок говядины – ее импорт вырос на 11% - до 11,4 миллиона долларов. При этом поставки субпродуктов из мяса домашней птицы выросли почти вдвое – до 35,5 миллиона долларов.
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россия, мировая экономика
РОССИЯ, Мировая экономика
Китай увеличил импорт российской свинины почти на треть
Китай увеличил импорт свинины из России на 29%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай увеличил импорт российской свинины в месячном выражении на 29% - сумма поставок достигла 11,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
Спрос на российский экспорт мясных субпродуктов остался примерно на уровне предшествующего месяца - 13,3 миллиона долларов. Положительная динамика была и у поставок говядины – ее импорт вырос на 11% - до 11,4 миллиона долларов.
При этом поставки субпродуктов из мяса домашней птицы выросли почти вдвое – до 35,5 миллиона долларов.