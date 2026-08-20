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Китай увеличил импорт российской свинины почти на треть

Китай увеличил импорт российской свинины почти на треть - 20.08.2026, ПРАЙМ

Китай увеличил импорт российской свинины почти на треть

Китай увеличил импорт российской свинины в месячном выражении на 29% - сумма поставок достигла 11,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного управления... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:55+0300

2026-08-20T09:55+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай увеличил импорт российской свинины в месячном выражении на 29% - сумма поставок достигла 11,8 миллиона долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. Спрос на российский экспорт мясных субпродуктов остался примерно на уровне предшествующего месяца - 13,3 миллиона долларов. Положительная динамика была и у поставок говядины – ее импорт вырос на 11% - до 11,4 миллиона долларов. При этом поставки субпродуктов из мяса домашней птицы выросли почти вдвое – до 35,5 миллиона долларов.

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