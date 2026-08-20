https://1prime.ru/20260820/kitaj-872535516.html

Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза

Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза - 20.08.2026, ПРАЙМ

Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза

Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 184,7 тысячи долларов, следует из | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:25+0300

2026-08-20T10:25+0300

2026-08-20T10:25+0300

бизнес

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872535516.jpg?1787210731

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 184,7 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки несколько снизились – импорт тогда был на 5% выше. По состоянию на сегодняшний день июльские поставки являются третьими по величине в отчетном году. Для сравнения, в мае Китай потратил на российское мороженое 291,3 тысячи долларов - это максимальный месячный результат этого года.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай