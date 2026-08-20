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Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза
Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза - 20.08.2026, ПРАЙМ
Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза
Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 184,7 тысячи долларов, следует из | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:25+0300
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бизнес
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китай
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 184,7 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки несколько снизились – импорт тогда был на 5% выше.
По состоянию на сегодняшний день июльские поставки являются третьими по величине в отчетном году. Для сравнения, в мае Китай потратил на российское мороженое 291,3 тысячи долларов - это максимальный месячный результат этого года.
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бизнес, россия, китай
Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза
Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай в июле нарастил импорт российского мороженого в 1,7 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 184,7 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки несколько снизились – импорт тогда был на 5% выше.
По состоянию на сегодняшний день июльские поставки являются третьими по величине в отчетном году. Для сравнения, в мае Китай потратил на российское мороженое 291,3 тысячи долларов - это максимальный месячный результат этого года.