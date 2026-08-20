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Китай увеличил закупки российского вина в 33 раза

Китай увеличил закупки российского вина в 33 раза - 20.08.2026, ПРАЙМ

Китай увеличил закупки российского вина в 33 раза

Китай в июле увеличил импорт российского вина в 33 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 33,2 тысячи долларов, следует из данных... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:37+0300

2026-08-20T10:37+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай в июле увеличил импорт российского вина в 33 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 33,2 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. Месяцем ранее Китай потратил на такой импорт всего 993 доллара. При этом по сравнению с июлем прошлого года поставки оказались втрое ниже. Рекордным импорт российского вина был в апреле 2025 года – тогда Китай потратил на него 444,7 тысячи долларов.

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