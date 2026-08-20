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Китай увеличил закупки российского вина в 33 раза - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Китай увеличил закупки российского вина в 33 раза
Китай увеличил закупки российского вина в 33 раза - 20.08.2026, ПРАЙМ
Китай увеличил закупки российского вина в 33 раза
Китай в июле увеличил импорт российского вина в 33 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 33,2 тысячи долларов, следует из данных... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:37+0300
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россия
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай в июле увеличил импорт российского вина в 33 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 33,2 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. Месяцем ранее Китай потратил на такой импорт всего 993 доллара. При этом по сравнению с июлем прошлого года поставки оказались втрое ниже. Рекордным импорт российского вина был в апреле 2025 года – тогда Китай потратил на него 444,7 тысячи долларов.
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россия, мировая экономика, китай
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ
10:37 20.08.2026 (обновлено: 10:40 20.08.2026)
 
Китай увеличил закупки российского вина в 33 раза

Китай в июле увеличил импорт российского вина в 33 раза

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай в июле увеличил импорт российского вина в 33 раза по сравнению с предшествующим месяцем – сумма поставок достигла 33,2 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
Месяцем ранее Китай потратил на такой импорт всего 993 доллара.
При этом по сравнению с июлем прошлого года поставки оказались втрое ниже.
Рекордным импорт российского вина был в апреле 2025 года – тогда Китай потратил на него 444,7 тысячи долларов.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙ
 
 
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