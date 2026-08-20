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Названы самые популярные специальности в российских колледжах
Названы самые популярные специальности в российских колледжах - 20.08.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные специальности в российских колледжах
"Сестринское дело", "Разработка и управление программным обеспечением" и "Лечебное дело" стали самыми популярными специальностями у абитуриентов колледжей и... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:43+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Сестринское дело", "Разработка и управление программным обеспечением" и "Лечебное дело" стали самыми популярными специальностями у абитуриентов колледжей и техникумов России в основной период приемной кампании, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В России завершился основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. "Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали "Сестринское дело" (199 663 заявления), "Разработка и управление программным обеспечением" (181 986), "Лечебное дело" (123 679), "Туризм и гостеприимство" (113 990), "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (84 839)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в основной этап приемной кампании от абитуриентов поступило 3 776 673 заявления.
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россия, минпросвещения
Названы самые популярные специальности в российских колледжах
Минпросвещения назвало самые популярные специальности у абитуриентов колледжей
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Сестринское дело", "Разработка и управление программным обеспечением" и "Лечебное дело" стали самыми популярными специальностями у абитуриентов колледжей и техникумов России в основной период приемной кампании, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
В России завершился основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования.
"Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали "Сестринское дело" (199 663 заявления), "Разработка и управление программным обеспечением" (181 986), "Лечебное дело" (123 679), "Туризм и гостеприимство" (113 990), "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (84 839)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в основной этап приемной кампании от абитуриентов поступило 3 776 673 заявления.