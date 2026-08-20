Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии рассказали об интересе в сотрудничестве с Россией - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/kompanii-872535718.html
В Индии рассказали об интересе в сотрудничестве с Россией
В Индии рассказали об интересе в сотрудничестве с Россией - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Индии рассказали об интересе в сотрудничестве с Россией
Российские и индийские компании заинтересованы в сотрудничестве в энергетике, технологиях и промышленности, заявил глава Индийского бизнес-альянса, президент... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:28+0300
2026-08-20T10:43+0300
россия
индия
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872535718.jpg?1787211830
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские и индийские компании заинтересованы в сотрудничестве в энергетике, технологиях и промышленности, заявил глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Мы видим большой интерес компаний обеих стран (Индии и России - ред.) к сотрудничеству в таких сферах, как технологии, промышленность, энергетика, фармацевтика, образование и услуги", - сказал он на панельной дискуссии "Инфраструктура устойчивого партнерства" в рамках фестиваля "День Индии". По его мнению, особое внимание необходимо уделять молодым предпринимателям и инновационным компаниям: необходимо соединять бизнес-инкубаторы, университеты, акселераторы и стартап-сообщества стран БРИКС. "Молодой предприниматель должен иметь возможность найти партнеров в России и других странах БРИКС", - отметил Котвани. Как уточнил глава Альянса, также важно развивать региональное сотрудничество. "Города и регионы могут стать центром новых проектов, технологических обменов и совместных инициатив", - подчеркнул он. По его словам, проходящий в Москве фестиваль День Индии является примером того, как культура, бизнес и общественные связи могут создавать прочный фундамент для международного партнерства.
индия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, москва
РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА
10:28 20.08.2026 (обновлено: 10:43 20.08.2026)
 
В Индии рассказали об интересе в сотрудничестве с Россией

Котвани: российские и индийские компании заинтересованы в сотрудничестве в энергетике

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские и индийские компании заинтересованы в сотрудничестве в энергетике, технологиях и промышленности, заявил глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани.
"Мы видим большой интерес компаний обеих стран (Индии и России - ред.) к сотрудничеству в таких сферах, как технологии, промышленность, энергетика, фармацевтика, образование и услуги", - сказал он на панельной дискуссии "Инфраструктура устойчивого партнерства" в рамках фестиваля "День Индии".
По его мнению, особое внимание необходимо уделять молодым предпринимателям и инновационным компаниям: необходимо соединять бизнес-инкубаторы, университеты, акселераторы и стартап-сообщества стран БРИКС.
"Молодой предприниматель должен иметь возможность найти партнеров в России и других странах БРИКС", - отметил Котвани.
Как уточнил глава Альянса, также важно развивать региональное сотрудничество. "Города и регионы могут стать центром новых проектов, технологических обменов и совместных инициатив", - подчеркнул он.
По его словам, проходящий в Москве фестиваль День Индии является примером того, как культура, бизнес и общественные связи могут создавать прочный фундамент для международного партнерства.
 
РОССИЯИНДИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала