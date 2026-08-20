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В Индии рассказали об интересе в сотрудничестве с Россией

В Индии рассказали об интересе в сотрудничестве с Россией - 20.08.2026, ПРАЙМ

В Индии рассказали об интересе в сотрудничестве с Россией

Российские и индийские компании заинтересованы в сотрудничестве в энергетике, технологиях и промышленности, заявил глава Индийского бизнес-альянса, президент... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:28+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские и индийские компании заинтересованы в сотрудничестве в энергетике, технологиях и промышленности, заявил глава Индийского бизнес-альянса, президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Мы видим большой интерес компаний обеих стран (Индии и России - ред.) к сотрудничеству в таких сферах, как технологии, промышленность, энергетика, фармацевтика, образование и услуги", - сказал он на панельной дискуссии "Инфраструктура устойчивого партнерства" в рамках фестиваля "День Индии". По его мнению, особое внимание необходимо уделять молодым предпринимателям и инновационным компаниям: необходимо соединять бизнес-инкубаторы, университеты, акселераторы и стартап-сообщества стран БРИКС. "Молодой предприниматель должен иметь возможность найти партнеров в России и других странах БРИКС", - отметил Котвани. Как уточнил глава Альянса, также важно развивать региональное сотрудничество. "Города и регионы могут стать центром новых проектов, технологических обменов и совместных инициатив", - подчеркнул он. По его словам, проходящий в Москве фестиваль День Индии является примером того, как культура, бизнес и общественные связи могут создавать прочный фундамент для международного партнерства.

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