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Южная Корея запустит контейнеровоз по Севморпути до Роттердама, пишут СМИ

Южная Корея запустит контейнеровоз по Севморпути до Роттердама, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ

Южная Корея запустит контейнеровоз по Севморпути до Роттердама, пишут СМИ

Южная Корея 22 августа в пробном режиме запустит свой контейнеровоз по Северному морскому пути (СМП) до Роттердама, сообщил южнокорейский портал Money Today. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T12:33+0300

2026-08-20T12:33+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Южная Корея 22 августа в пробном режиме запустит свой контейнеровоз по Северному морскому пути (СМП) до Роттердама, сообщил южнокорейский портал Money Today. Министерство океанологии и рыболовства Республики Корея 16 июля сообщило о планах в конце августа отправить свой контейнеровоз в пробный рейс по Севморпути из Пусана в Роттердам и завершить его в сентябре. Осуществлять данный рейс, как ожидается, будет южнокорейская транспортно-логистическая группа из Пусана PanStar Group. "Судно 22 августа выйдет из порта Пусана и проследует через Берингов пролив и Северный Ледовитый океан до порта Роттердам в Нидерландах. Ожидается, что рейс туда и обратно займет 40-45 дней", - говорится в сообщении Money Today, опубликованном в четверг. Согласно информации портала, в четверг администрация города Пусан заключила с дочерними компаниями PanStar, Panstar Enterprise и PanStar Cruise договор на осуществление рейса по СМП. Как уточняется, рейс выполнит контейнеровоз вместимостью 2700 двадцатифутовых эквивалентов (TEU) PanStar Acro. "(Таким образом - ред.) Республика Корея откроет для себя новый логистический путь на море, а Пусан сможет стать нашей морской столицей", - приводит Money Today слова мэра Пусана Чон Чэ Су. Ранее, 11 июля, Корея также отправила в Арктику свой единственный ледокол в рамках научно-исследовательской экспедиции для подготовки к эксплуатации СМП. Экспедиция должна продлится 83 дня, а ледокол пройдет по ключевым арктическим морям - Берингову, Восточно-Сибирскому и Чукотскому.

роттердам

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бизнес, мировая экономика, роттердам, южная корея, северный ледовитый океан